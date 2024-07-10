Hangi iller risk altında?
Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Artvin (iç kesimler)
Karadeniz: Sivas (kuzeyi), Ordu, Giresun (iç kesimler), Tokat, Sinop, Bartın (iç kesimler), Kastamonu, Karabük, Çankırı
İç Anadolu: Yozgat (doğusu), Çorum (batısı)
Nelere dikkat edilmeli?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı şu uyarılarda bulundu:
Sel ve Su Baskını: Dere yataklarından uzak durulmalı, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
Yıldırım: Açık alanlardan kaçınılmalı, yüksek binaların ve ağaçların altına girilmemeli.
Heyelan: Yamaçlarda ve heyelan riski olan bölgelerde dikkatli olunmalı.
Ulaşımda Aksamalar: Seyahat planları gözden geçirilmeli, yağışlı havada dikkatli araç kullanılmalı.
Kuvvetli Rüzgar ve Dolu: Yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı beklendiği için açık alanlardan uzak durulmalı.