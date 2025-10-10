16 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük YouTuber’ı olan Enes Batur, tüm videolarını silip kanalını kapattı. Bu karar sonrası Ruhi Çenet, Türkiye’nin en çok aboneye sahip içerik üreticisi unvanını aldı.

Enes Batur kanalını kapattı

Türkiye’nin ilk ve en popüler YouTuber’larından Enes Batur, 16 milyon abonesiyle Türkiye’nin en çok takip edilen kanallarından birine sahipti. Ancak Batur, son dönemde sürpriz bir karara imza atarak YouTube kanalını tamamen kapattı.

Geçtiğimiz günlerde üç yıldır aktif olmayan kanalındaki binlerce videosunu silen Batur’un bu hamlesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ruhi Çenet zirveye yerleşti

Enes Batur’un kanalını kapatmasıyla birlikte YouTube Türkiye’de dengeler değişti. 15.8 milyon abonesi bulunan Ruhi Çenet, Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı unvanını aldı.

Ruhi Çenet, içeriklerinde bilim, kültür, psikoloji ve dünya olaylarını sade bir dille anlatarak geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştı.

Enes Batur’un son paylaşımları dikkat çekmişti

Bir dönem milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve “YouTuber fenomeni” olarak adlandırılan Enes Batur, son zamanlarda özel hayatıyla da gündeme gelmişti.

Eski sevgilisi Başak Karahan’ın evleneceğini öğrenen Batur, bu gelişmenin ardından Instagram’da evli bir çift, birkaç çocuk ve tekerlekli sandalyede bir adamın silüetini içeren bir görsel paylaşmıştı. Bu paylaşım, takipçileri arasında “duygusal bir mesaj mı veriyor?” yorumlarına yol açtı.

Sosyal medyada büyük yankı

Enes Batur’un kanalını kapatması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri “artık dönemi bitti” yorumları yaparken, kimileri ise “geri dönüş için zemin hazırlıyor olabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Batur, şu ana kadar kararının nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.