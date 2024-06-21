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Pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Tartı ve kayıt işlemleriyle başlayan etkinlikte, eleme müsabakaları için sahaya gelen ve peşreve çıkan alt boylardaki güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Atletizm Pisti'nde şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına gerçekleştirilen etkinlik, 1700'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapılıyor.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşler i başladı.

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