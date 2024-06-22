KOCAELİ (AA) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Atletizm Pisti'nde şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına gerçekleştirilen etkinliğe, 74'ü başpehlivan, 98'i başaltı, 110'u büyük orta olmak üzere toplam 1623 güreşçi kayıt yaptırdı.

Organizasyon kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katılımıyla başpehlivanlık karşılaşmaları için kura çekimi yapıldı.

Eşleşme sonrası başpehlivanlar, ilk tur mücadeleleri için kol bağladı. Güreşler, yarın yapılacak başpehlivanlık mücadelesiyle sona erecek.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak.



