İzmir'de 16 Temmuz'da 21 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenişakran ( 3435 3466 Sk. 3513/1 3410 İNCİRLİK 3454 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. 428. Sk. 429. Sk. )
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ Aşağışakran Köyü 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/8 11/5 AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dernekli ( Mersinli Dernekli Yolu )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğukkuyu ( Girne Blv. 7465. Sk. 1847/22 1847/21. Sk. 1847/16. Sk. )
Postacılar ( 7467/2. Sk. 7610. Sk. 7610/1. Sk. 1847/28. Sk. 7467. Sk. 7467/1. Sk. 7610/2. Sk. Girne )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğukkuyu ( Girne Blv. 1847/27. Sk. 1847/26. Sk. 1847/25. Sk. 1847/24. Sk. 1847/22 1847/18. Sk. 1847/17. Sk. 1847/16. Sk. )
Postacılar ( 1844/16 )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gümüşpala ( 7005/1. Sk. 7010. Sk. 7011. Sk. 7012. Sk. 7013. Sk. 7014. Sk. 7014/1. Sk. 7015. Sk. 7005/2 7005. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytindağ
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilbağlar ( 278/2. Sk. 278/3. Sk. 289. Sk. 289/37. Sk. 292/35. Sk. 637/49. Sk. 637/59. Sk. 637/60. Sk. 647. Sk. 647/1. Sk. 647/52. Sk. 647/53. Sk. 647/57. Sk. 647/61 289/41 289/28 647/59. Sk. 647/58. Sk. 637/50. Sk. 637/55. Sk. 278/1. Sk. )
Fırat ( 289/43. Sk. 289/44. Sk. 289/60. Sk. 289/61. Sk. 289/62. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göksu ( 693/9. Sk. 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/5. Sk. 687/7. Sk. 687/8. Sk. 687/9. Sk. 688/11. Sk. 688/13. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 693/10. Sk. 693/11. Sk. 693/12. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şifne ( 6491/1. Sk. 6491. Sk. 6489/1. Sk. 6489. Sk. 6000 )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 29/1. Sk. 1/6. Sk. 10/1 27/1. Sk. 3/2. Sk. 452 454/1 453/1 457 6. Sk. 5/1. Sk. 455 454. Sk. 453. Sk. 429. Sk. 421 419. Sk. 405. Sk. 401. Sk. 1/2. Sk. 3. Sk. 3/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( Foça İzmir Karayolu Cd. 8/1 )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 3. Sk. 408. Sk. 419. Sk. 421 427. Sk. 10/1 )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( 1179. Sk. 1178. Sk. 1138. Sk. Sanayi Cd. )
Hürriyet ( ÇAMLIK 1063. Sk. )
Saat : 11:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sevgi ( 950. Sk. 957. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vatan
KARABURUN / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( 515 İÇ YOL 518. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Eski Karaburun Yolu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu İmren Sitesi İç Yolu 520 KÖRFEZ )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( Girne )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıkızılca Merkez ( Atatürk Kemalpaşa Yolu Karabağlar Başkomutan Atatürk )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emenler
Saat : 1:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İstiklal ( AKŞEMSETTİN ATATÜRK AKŞAMSETTİN 1.BAĞLAR ERTUĞRUL GAZİ Beyazıt Cd. )
Ceritler
KINIK / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Taştepe ( CEYLAN KÜME EVLERI Şiir İmbat Taştepe Köyü İç Yolu Taştepe Köyü Serin )
Fatih ( ATATÜRK Akhisar Bergama Yolu SAZKOVAN )
Kocaömer
Hamzahocalı ( Göçbeyli Yolu Cumali Köyü İçi Yolu Cennet İlköğretim Çamyolu Millet Hisar Hamzahocalı Köyü İçi Yolu Hamzahocalı Köyü )
Cumalı ( Minare Küçük Harman Yeri Ihlamur Cumalı Köyü Balya )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göztepe ( Mustafa Kemal Sahil Blv. Mithatpaşa Cd. 95. Sk. 94. Sk. 84. Sk. 81. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Görece Cumhuriyet ( Köy Yolu 5068 43. Sk. 50. Sk. 5003. Sk. 5006. Sk. 5007. Sk. 5008. Sk. 5009. Sk. 5011. Sk. 5012. Sk. 5016. Sk. 5025. Sk. 5026. Sk. 5031. Sk. 5032. Sk. 5033. Sk. 5034. Sk. 5036. Sk. 5037. Sk. 5038. Sk. 5039. Sk. 5040. Sk. 5044. Sk. 5046. Sk. 5051. Sk. 5052. Sk. )
Hürriyet ( ÇEVRE YOLU )
Ata ( TURGUT ÖZAL ALPASLAN 5104 5103 5109. Sk. ATA Ata Cd. Beyazıt Cd. Fatih Sultan Mehmet Han Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Mehmet Akif Ersoy Yavuz Sultan Selim Sk. )
Gazipaşa
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Büyükavulcuk ( büyük avulcuk )
Küçükavulcuk
Birgi ( İRİMAĞZI KÜME EVLERİ KARATAŞ İRİMAĞZII Umurbey Cd. İRİMAĞZI KÜME EVLER irimağzııı kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER ÇÖREKBABA karataş küme evleri )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( Çıkmaz Çiçek Sk. Yakıcılar Sk. Tepe Sk. Pınar Sk. Okul Sk. Hürriyet Gazi Sk. Gazi Paşa Ege Sk. Depo Sk. Demokrasi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Cd. Cami Sk. Cami Bozyer Sk. Araplar Sk. Araplar TURGUT eğitim EĞİTİM CAMİ MANADERESİ )
Ulamış ( Hürriyet Cd. Eğitim DÜZCE 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 4110 HÜRRİYET )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hürriyet ( İpek Yolu Sk. İnci Sk. Uygar Sk. Süleyman Şah Cd. Orhan Aksay Cd. Mithatbey Sk. Melehat Aksoy Cd. Maltepe Cd. Kumru Sk. HALİL ÇULHAOĞLU Güven Cd. Dinç Sk. Bülent Ecevit Cd. Ayhan Gülcüoğlu Cd. Arda Sk. )
Atatürk
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Helvacı ( 6332/1 düverlik küme evleri yolu )
Ormanköy ( 6332 Sk. 6331/1 )
Karakuyu ( BARBAROS AY Cd. ERGİN Çağlar Sk. Çay Sk. Zerdali Sk. )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu ÇAMLICA YOLU )
Düverlik ( İBİLİ TEPESİ Düverlik Köyü İç Yolu düverlik yolu düverlik köyü iç yolu )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( BİBERİYE RADİKA 8001/1 TERE HERCAİ )
Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ )
Kuşçular ( 8004 8003 8001. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular