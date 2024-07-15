İzmir'de 16 Temmuz'da 21 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenişakran ( 3435 3466 Sk. 3513/1 3410 İNCİRLİK 3454 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. 428. Sk. 429. Sk. )

Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ Aşağışakran Köyü 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/8 11/5 AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dernekli ( Mersinli Dernekli Yolu )

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Soğukkuyu ( Girne Blv. 7465. Sk. 1847/22 1847/21. Sk. 1847/16. Sk. )

Postacılar ( 7467/2. Sk. 7610. Sk. 7610/1. Sk. 1847/28. Sk. 7467. Sk. 7467/1. Sk. 7610/2. Sk. Girne )

Süper Star Ajda Çeşme’de nefes kesti Süper Star Ajda Çeşme’de nefes kesti

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Soğukkuyu ( Girne Blv. 1847/27. Sk. 1847/26. Sk. 1847/25. Sk. 1847/24. Sk. 1847/22 1847/18. Sk. 1847/17. Sk. 1847/16. Sk. )

Postacılar ( 1844/16 )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gümüşpala ( 7005/1. Sk. 7010. Sk. 7011. Sk. 7012. Sk. 7013. Sk. 7014. Sk. 7014/1. Sk. 7015. Sk. 7005/2 7005. Sk. )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zeytindağ

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilbağlar ( 278/2. Sk. 278/3. Sk. 289. Sk. 289/37. Sk. 292/35. Sk. 637/49. Sk. 637/59. Sk. 637/60. Sk. 647. Sk. 647/1. Sk. 647/52. Sk. 647/53. Sk. 647/57. Sk. 647/61 289/41 289/28 647/59. Sk. 647/58. Sk. 637/50. Sk. 637/55. Sk. 278/1. Sk. )

Fırat ( 289/43. Sk. 289/44. Sk. 289/60. Sk. 289/61. Sk. 289/62. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Göksu ( 693/9. Sk. 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/5. Sk. 687/7. Sk. 687/8. Sk. 687/9. Sk. 688/11. Sk. 688/13. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 693/10. Sk. 693/11. Sk. 693/12. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şifne ( 6491/1. Sk. 6491. Sk. 6489/1. Sk. 6489. Sk. 6000 )

FOÇA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Dirik ( 29/1. Sk. 1/6. Sk. 10/1 27/1. Sk. 3/2. Sk. 452 454/1 453/1 457 6. Sk. 5/1. Sk. 455 454. Sk. 453. Sk. 429. Sk. 421 419. Sk. 405. Sk. 401. Sk. 1/2. Sk. 3. Sk. 3/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Dirik ( Foça İzmir Karayolu Cd. 8/1 )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Dirik ( 3. Sk. 408. Sk. 419. Sk. 421 427. Sk. 10/1 )

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fatih ( 1179. Sk. 1178. Sk. 1138. Sk. Sanayi Cd. )

Hürriyet ( ÇAMLIK 1063. Sk. )

Saat : 11:30 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fatih

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sevgi ( 950. Sk. 957. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Vatan

KARABURUN / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mordoğan ( 515 İÇ YOL 518. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Eski Karaburun Yolu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu İmren Sitesi İç Yolu 520 KÖRFEZ )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örnekköy ( Girne )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yukarıkızılca Merkez ( Atatürk Kemalpaşa Yolu Karabağlar Başkomutan Atatürk )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emenler

Saat : 1:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İstiklal ( AKŞEMSETTİN ATATÜRK AKŞAMSETTİN 1.BAĞLAR ERTUĞRUL GAZİ Beyazıt Cd. )

Ceritler

KINIK / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Taştepe ( CEYLAN KÜME EVLERI Şiir İmbat Taştepe Köyü İç Yolu Taştepe Köyü Serin )

Fatih ( ATATÜRK Akhisar Bergama Yolu SAZKOVAN )

Kocaömer

Hamzahocalı ( Göçbeyli Yolu Cumali Köyü İçi Yolu Cennet İlköğretim Çamyolu Millet Hisar Hamzahocalı Köyü İçi Yolu Hamzahocalı Köyü )

Cumalı ( Minare Küçük Harman Yeri Ihlamur Cumalı Köyü Balya )

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Göztepe ( Mustafa Kemal Sahil Blv. Mithatpaşa Cd. 95. Sk. 94. Sk. 84. Sk. 81. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Görece Cumhuriyet ( Köy Yolu 5068 43. Sk. 50. Sk. 5003. Sk. 5006. Sk. 5007. Sk. 5008. Sk. 5009. Sk. 5011. Sk. 5012. Sk. 5016. Sk. 5025. Sk. 5026. Sk. 5031. Sk. 5032. Sk. 5033. Sk. 5034. Sk. 5036. Sk. 5037. Sk. 5038. Sk. 5039. Sk. 5040. Sk. 5044. Sk. 5046. Sk. 5051. Sk. 5052. Sk. )

Hürriyet ( ÇEVRE YOLU )

Ata ( TURGUT ÖZAL ALPASLAN 5104 5103 5109. Sk. ATA Ata Cd. Beyazıt Cd. Fatih Sultan Mehmet Han Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Mehmet Akif Ersoy Yavuz Sultan Selim Sk. )

Gazipaşa

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Büyükavulcuk ( büyük avulcuk )

Küçükavulcuk

Birgi ( İRİMAĞZI KÜME EVLERİ KARATAŞ İRİMAĞZII Umurbey Cd. İRİMAĞZI KÜME EVLER irimağzııı kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER ÇÖREKBABA karataş küme evleri )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Turgut ( Çıkmaz Çiçek Sk. Yakıcılar Sk. Tepe Sk. Pınar Sk. Okul Sk. Hürriyet Gazi Sk. Gazi Paşa Ege Sk. Depo Sk. Demokrasi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Cd. Cami Sk. Cami Bozyer Sk. Araplar Sk. Araplar TURGUT eğitim EĞİTİM CAMİ MANADERESİ )

Ulamış ( Hürriyet Cd. Eğitim DÜZCE 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 4110 HÜRRİYET )

TİRE / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hürriyet ( İpek Yolu Sk. İnci Sk. Uygar Sk. Süleyman Şah Cd. Orhan Aksay Cd. Mithatbey Sk. Melehat Aksoy Cd. Maltepe Cd. Kumru Sk. HALİL ÇULHAOĞLU Güven Cd. Dinç Sk. Bülent Ecevit Cd. Ayhan Gülcüoğlu Cd. Arda Sk. )

Atatürk

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Helvacı ( 6332/1 düverlik küme evleri yolu )

Ormanköy ( 6332 Sk. 6331/1 )

Karakuyu ( BARBAROS AY Cd. ERGİN Çağlar Sk. Çay Sk. Zerdali Sk. )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu ÇAMLICA YOLU )

Düverlik ( İBİLİ TEPESİ Düverlik Köyü İç Yolu düverlik yolu düverlik köyü iç yolu )

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sıra ( BİBERİYE RADİKA 8001/1 TERE HERCAİ )

Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ )

Kuşçular ( 8004 8003 8001. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kuşçular

Editör: Engin Keskin