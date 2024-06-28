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Şampiyonada ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:

İkinci yarıda da rakibine üstünlük kuramayan Türkiye, 3. periyodu 7-1 geride tamamladı, müsabakayı da 11-2 kaybetti.

Günün son maçında F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Avustralya ile karşılaştı.

Manisa'nın liderleri bir araya geldi | İş birliği mesajları verildi

Manisa'nın liderleri bir araya geldi | İş birliği mesajları verildi

Günün beşinci, akşam seansının ise ilk maçında ABD, Yeni Zelanda'yı 13-3 mağlup etti. Çin, Çekya'ya 15-5, İspanya da Ukrayna'ya karşı 22-2 üstünlük kurdu.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun akşam seansında 4 maç yapıldı.

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