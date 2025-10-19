Adana’nın Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Aybüke Ulu, 17 Ekim saat 18.00 sularında evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesi, üç gündür kızlarına ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Acılı aile, Aybüke’nin güvenliği ve sağlığı konusunda ciddi endişe taşıyor.

Polis kayıp genç için araştırma başlattı

Emniyet güçlerinin kayıp ihbarının ardından bölgede ve sosyal medyada araştırma başlattığı öğrenildi. Ailenin çağrısı üzerine, vatandaşların da olası görüldüğü yerlere dikkat etmesi ve polise bilgi vermesi isteniyor.

Yetkililer, Aybüke Ulu’nun herhangi bir tehlike ile karşılaşabileceği ihtimaline karşı vatandaşlardan duyarlı olmalarını talep ediyor.