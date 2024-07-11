Bayburt'un Şingah Mahallesi Aydıntepe yolu mevkisindeki mezrada büyükbaş otlatan Muhammet Ali Küçük'e (16) akşam saatlerinde sağanak sonrası yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Küçük, ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı

Yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammet Ali Küçük, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç çoban, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım anları kameralara yansıdı

Kentte art arda yıldırım düşme anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, yıldırım düşmesiyle gecenin aydınlanması ve yıldırımların düştüğü anlar yer alıyor.

Muhammet Ali Küçük'ün feci ölümü, Bayburt'ta büyük üzüntü yarattı. Ekipler, vatandaşları sağanak yağışlarda yıldırım tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.