Niğde’nin Selçuk Mahallesi'nde 15 katlı bir inşaatta meydana gelen trajik kazada, 16 yaşındaki Osman B. 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. İnşaat sektöründeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çeken bu acı olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Olay, Niğde’nin Selçuk Mahallesi'nde yapımı devam eden 15 katlı bir inşaatın 9. katında gerçekleşti. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, genç işçi Osman B., alçıpan montajı sırasında dengesini kaybederek yüksekten düştü. Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde öğleden sonra saatlerinde meydana geldi.

16 yaşındaki çocuk işçi

Olay anında inşaatta çalışan 16 yaşındaki Osman B., düşme sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre, olay yerinde herhangi bir hayati müdahalede bulunmak mümkün olmadı.

İnşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği, kazanın ardından tekrar gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, inşaat sahasındaki güvenlik standartlarının ve işçi sağlığı kurallarının yeterliliği sorgulanacak. Yetkililer, olayın nedenini ve sorumlularını belirlemek için detaylı bir inceleme yapacak.