Trabzon'un Araklı ilçesinde bir genç, bileklerini keserek intihar etti. Olay, ilçenin Merkez Mahallesi Deniz Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yıldırım ailesinin 16 yaşındaki çocuğu Umut Yıldırım, dün akşam evine gitmeyince ailesi endişelendi.

Yapılan aramalar sonucunda genç çocuk bulunamadı. Ancak bugün sabah saatlerinde oturdukları binanın bodrum katında, bileklerini keserek intihar etmiş şekilde bulundu. Saffet Çebi Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Umut Yıldırım'ın ölümü ile ilgili inceleme devam ediyor.