Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, yoldan geçen İran uyruklu Husein Shahap Rezai'ye (16) çarpıp ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Zeynep Adıgüzel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün gece, Kütahya-Tavşanlı kara yolu yan yolda meydana geldi. Zeynep Adıgüzel, kullandığı 43 ACU 011 plakalı otomobille, yolun karşısına geçmek isteyen Husein Shahap Rezai'ye çarptı. Rezai kaza yerinde hayatını kaybederken, Adıgüzel gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adıgüzel, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı.

'GÖRMEDİM'

Zeynep Adıgüzel'in ifadesinde, 50 kilometre hızla giderken yol kenarındaki yeşil alanda birkaç genci gördüğünü belirterek, "Oradan geçtiğim esnada bir çarpma sesi ve ardından aracımın camının kırıldığını fark edip biraz ileride durdum. Yola nasıl geldiğini, arabaya nasıl vurduğunu görmedim. Fark etmiş olsam manevra yapar kurtarmaya çalışırdım ama görmedim" dediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)



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