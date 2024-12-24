Adana Demirspor’un 16 yaşındaki genç yeteneği Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 doğumlu futbolcu olarak tarihe geçti.

Adana Demirspor, Süper Lig’de zor günler geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren bir takım olarak, Hatayspor'u 3-1 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Bu galibiyette önemli rol oynayan 16 yaşındaki Ozan Demirbağ, tarihi bir başarıya imza atarak Süper Lig'de gol atan ilk 2008 doğumlu oyuncu oldu.

Ozan Demirbağ’ın kariyerindeki ilkler

Opta'nın verilerine göre, Ozan Demirbağ, 2008 ve sonrası doğumlu futbolcular arasında Süper Lig'de gol atan ilk oyuncu olarak dikkat çekiyor. 3 Şubat 2024’te Adana Demirspor ile profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncu, ertesi gün Pendikspor karşısında çıktığı maçla Süper Lig’de oynayan ilk 2008 doğumlu futbolcu olarak tarihe geçmişti.