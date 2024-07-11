Afyonkarahisar'da, iki ayrı suçtan toplamda 16 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası bulunan M.E.T., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Uzun süredir aranan şahsın, bina içinde muhafaza altına alınmış eşyayı çalma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hüküm giydiği öğrenildi.

13 suç kaydı bulunuyor

M.E.T.'nin, yapılan incelemelerde 13 farklı suç kaydına sahip olduğu tespit edildi. Şahıs, kent merkezinde polis ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.