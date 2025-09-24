Otomotiv kilit sistemleri alanında dünya çapında faaliyet gösteren 168 yıllık Kiekert, mali kriz nedeniyle Wuppertal Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu. 1857’de Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan şirket, otomotiv sektörünün en önemli tedarikçilerinden biri olarak tanınıyordu.

11 fabrikada 4 bin 500 çalışan

Kiekert’in küresel çapta faaliyet gösterdiği üretim tesislerinde toplam 11 fabrika bulunuyordu. Bu fabrikalarda yaklaşık 4 bin 500 çalışan istihdam ediliyordu. Şirketin geliştirdiği kilit sistemleri, dünya çapında üretilen her üç araçtan birinde kullanılıyordu.

Küresel otomotiv sektöründe yankı uyandırdı

Kiekert’in iflası, yalnızca Almanya otomotiv sanayisi için değil, küresel ölçekte de ciddi yankı uyandırdı. Uzmanlar, otomotiv tedarik zincirinde yaşanan bu tür çökmelerin sektör genelinde büyük sarsıntılara yol açabileceğini belirtti.

Almanya’da iflaslar artıyor

Sigorta şirketi Atradius’un verilerine göre, Almanya’da büyük şirket iflaslarının sayısı bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207’ye ulaştı. Bu, son yılların en yüksek rakamı olarak kaydedildi.

Otomotiv sektörü iflas listesinde başı çekiyor

Yıllık geliri 10 milyon avronun üzerinde olan iflas eden şirketler arasında otomotiv yan sanayisi dikkat çekiyor. İlk 6 ayda 29 büyük iflas, otomotiv sektörünü listenin zirvesine taşıdı.

Toplamda 12 bin şirket iflas etti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ocak-haziran döneminde Almanya’da toplam 12 bin şirket iflas etti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik artış anlamına geliyor.