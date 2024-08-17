Asrın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi, 45 saniye süren yıkıcı etkisiyle Türkiye’de büyük bir iz bıraktı. Depremin merkez üssü Gölcük’te 5300 kişinin hayatını kaybettiği bu büyük trajedinin 25. yılında, deprem şehitlerini anmak ve deprem gerçeğini yeniden hatırlatmak amacıyla çeşitli programlar düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların yer alacağı törenlerde, dualar ve etkinliklerle depremde hayatını kaybedenler anılacak.

Kavaklı Sahili’nde eller semaya açılacak

Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği anma programları, dün sabah saat 10.00’da Kazıklı Kervansaray’da başlattı. Afetlerde Sağlık Hizmetleri konulu seminerle açılış yapılacak etkinlikler, Kavaklı Sahili’nde saat 21.00’da Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Deprem şehitleri için yapılan duaların ardından, protokol konuşmaları ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM)’nin sertifika töreni gerçekleşerek günü sonlandırdı.

Su altında kurtarma tatbikatı

Anma programları kapsamında, Kocaeli genelinden 40’a yakın sivil toplum kuruluşu ve arama kurtarma ekipleri, alanda kuracakları 50 stant ile ziyaretçilere deprem ve arama kurtarma konularında bilgi verecek. Kavaklı Sahili’nde ayrıca su altı kurtarma tatbikatı gerçekleştirilecek. Program boyunca, deprem simülasyon tırı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Tırları, etkinlik alanında halka hizmet sunulacağı duyuruldu.

Deprem anıtı önünde 03.02’de tek yürek

17 Ağustos’u 18 Ağustos’a bağlayan gece saat 03.02’de, deprem anıtında saygı duruşu ve çelenk sunma töreni düzenlenecek. Bu anma sırasında dualar edilerek depremde hayatını kaybedenler anılacak. Ayrıca gün boyunca Gölcük’teki deprem fotoğrafları sergisi ziyaret edilebilecek.

Mezarlıklarda anma ve dua

Etkinlikler, bugün de devam ederek, Gölcük ve çevresindeki deprem şehitlikleri ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim tilavetleri yapılacak ve dualar edilecek. İhsaniye, Değirmendere, Yazlık Asri Mezarlığı ve Ulaşlı Deprem Şehitliği gibi alanlarda yapılacak törenlere, vatandaşlar yoğun katılım gösterecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Asrın felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin üzerinden tam 25 yıl geçti. Hem deprem şehitlerimizi anmak hem de deprem gerçeğini hatırlatmak adına tüm hemşehrilerimi anma programlarına davet ediyorum” diyerek etkinliklere katılım çağrısında bulundu.