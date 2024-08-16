Bu çeyrek asırlık dönemde, depremde yıkıma uğrayan şehirler yeniden inşa edildi, ancak acılar hafızalardan silinmedi.

Felaketin bilançosu: Yıkımın ardından

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen Marmara Depremi, sadece 45 saniyede on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yüz binlerce insanın evsiz kalmasına neden oldu. Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'yi etkileyen depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri tamamen yıkıldı. Depremden toplamda 16 milyon kişi etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

İstanbul: Depremin en çok etkilediği kent

İstanbul'da 454 kişi hayatını kaybetti, Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e ulaştı. İstanbul'da 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar meydana geldi, 18 bin 162 konut orta ve ağır hasar gördü. Avcılar ilçesi depremden en çok zarar gören yerlerden biri oldu; 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Bin 823 konut ve 326 iş yeri ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Depremden ders almak: Geleceğe dönük çalışmalar

Geçen 25 yıllık süreçte, Marmara Depremi'nin acı hatıralarıyla birlikte yeniden inşa süreci de devam etti. Türkiye genelinde afetlere hazırlıklı olmak adına birçok yeni proje hayata geçirildi, şehirlerde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Ancak, felaketten çıkarılan dersler ve yapılan çalışmalar, gelecekte benzer bir trajedinin yaşanmaması için sürekli olarak gözden geçirilmeli ve geliştirilmelidir.