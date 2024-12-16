Denizli'de 17 Aralık Salı günü, sisli hava koşulları etkili olacak. Sabah saatlerinde 3°C ile 13°C arasında değişen sıcaklıklarla birlikte, nem oranı %45 ile %89 arasında değişiklik gösterecek.
- Hava Durumu: Sisli
- Sıcaklık:
- En Düşük: 3°C
- En Yüksek: 13°C
- Nem:
- En Düşük: %45
- En Yüksek: %89
- Rüzgar:
- Yön: Belirtilmemiş
- Hız: 3 km/sa
- Uç Sıcaklık:
- En Düşük: -3,2°C
- En Yüksek: 17,4°C
- Ortalama Sıcaklık:
- En Düşük: 3,1°C
- En Yüksek: 11,4°C
17 Aralık 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ