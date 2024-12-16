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Denizli 'de 17 Aralık Salı günü, sisli hava koşulları etkili olacak. Sabah saatlerinde 3°C ile 13°C arasında değişen sıcaklıklarla birlikte, nem oranı %45 ile %89 arasında değişiklik gösterecek.

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