Çanakkale’de 17 Aralık'da 5 ilçede elektrik kesilecek Çanakkale’de 17 Aralık'da 5 ilçede elektrik kesilecek

Denizli'de 17 Aralık Salı günü, sisli hava koşulları etkili olacak. Sabah saatlerinde 3°C ile 13°C arasında değişen sıcaklıklarla birlikte, nem oranı %45 ile %89 arasında değişiklik gösterecek.

  • Hava Durumu: Sisli
  • Sıcaklık:
    • En Düşük: 3°C
    • En Yüksek: 13°C
  • Nem:
    • En Düşük: %45
    • En Yüksek: %89
  • Rüzgar:
    • Yön: Belirtilmemiş
    • Hız: 3 km/sa
  • Uç Sıcaklık:
    • En Düşük: -3,2°C
    • En Yüksek: 17,4°C
  • Ortalama Sıcaklık:
    • En Düşük: 3,1°C
    • En Yüksek: 11,4°C

17 Aralık 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ