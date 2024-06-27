Düzce’de içinde 17 cins güvercinin olduğu baraka yandı. Yangında güvercinleri ölen Murat Seven büyük üzüntü yaşadı.

Kiremitocağı Mahallesi 687 Sokak’ta cins güvercin besleyen Murat Seven’e ait barakada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında barakadaki 17 cins güvercin yanarak öldü.

Murat Seven, “40 yıldır büyük bir merakla güvercin yetiştiriyorum. İçeride cins güvercinlerim vardı. Hepsi telef oldu. Kim yaktıysa vebali onun üzerine olsun” dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.