GDZ Elektrik, 17 Eylül Çarşamba günü İzmir’in Bayındır, Gaziemir, Foça, Karşıyaka, Ödemiş, Beydağ, Dikili, Kiraz ve Torbalı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
Kesinti ID : 3483845
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa ( Ambar Pınarı Küme Evleri Pınarbaşı Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri )
Kesinti ID : 3483847
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR
Karahalilli ( Bayındır Yolu Cd. )
Sadıkpaşa ( Bayındır Yolu Cd. CELAL BAYAR )
Kesinti ID : 3483852
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı ( Sevgi Yolu Sk. ARIKBAŞI HÜRRİYET ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU Arıkbaşı Cd. Cumhuriyet Sk. HUZUR Göçmen Sk. Hürriyet1 Sk. OKUL Yeşilçam Sk. )
Çiftçigediği
Kesinti ID : 3484433
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih ( 1203. Sk. )
Kesinti ID : 3484604
Saat : 3:00 - 7:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk ( Şafak Cd. GÜNGÖR Bayraktar Sk. Bodulgan Sk. Bülbül Sk. Ceren Sk. Civan Sk. Eser Sk. Fabrika Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Gece Sk. Genç Osman Sk. Gezener Sk. Güçlü Sk. Hakan Sk. Hayal Sk. Hilmi Varol Sk. Kazdağlı Sk. Köşk Sk. Lozan Cd. Melikşah Cd. Park Sk. Paşa Sk. Stadyum Sk. Sönmez Şafak Cd. GÜNGÖR Bayraktar Sk. Bodulgan Sk. Bülbül Sk. Ceren Sk. Civan Sk. Eser Sk. Fabrika Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Gece Sk. Genç Osman Sk. Gezener Sk. Güçlü Sk. Hakan Sk. Hayal Sk. Hilmi Varol Sk. Kazdağlı Sk. Köşk Sk. Lozan Cd. Melikşah Cd. Park Sk. Paşa Sk. Stadyum Sk. Sönmez Sönmez Sk. Tok Topuz Sk. UMUT Yosun Sk. Çakaz Sk. Çınar Sk. Öksüz Öksüz Cd. İZMİR )
Kesinti ID : 3485045
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı ( 1789. Sk. 1788. Sk. 1790. Sk. 2009. Sk. 2010. Sk. Adnan Soygun Park İçi Yolu Cemal Gürsel Cd. Ceyhan Gür Sk. Nebil Susup Sk. İsmail Sivri Sk. )
Kesinti ID : 3485046
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı ( Şehitler Blv. İsmail Sivri Sk. Nebil Susup Sk. Cemal Gürsel Cd. Ahmet Pendikli 2010. Sk. 1802. Sk. 1800. Sk. 1799. Sk. 1797. Sk. 1794. Sk. 1789. Sk. 1788. Sk. )
Kesinti ID : 3485294
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GAZİEMİR / İZMİR
Atatürk ( 1044. Sk. 1039/3. Sk. 1050. Sk. 1048/2. Sk. 1044/2. Sk. 1044/1. Sk. )
Kesinti ID : 3485616
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke ( ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU Elmabağı Köyü TEKKE )
Kesinti ID : 3485617
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Veliler ( veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )
Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )
Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )
Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
Kesinti ID : 3485620
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy ( OVACIK DAR OVACIĞI Ovacık Yaylası Küme Evler OVACIK YAYLASI OVACIK OVACIK )
Bademli
Bıçakçı ( BIÇAKÇI KÜME EVLER BIÇAKÇI KÜME EVLERİ BIÇAKÇI KÜME EVLER bıçakçı BÖRÜLCELİK ovacık yaylası küm evler OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ BIÇAKÇI KÜME EVLERİ OVACIK YAYLASI bıçakçı küme evler biçakçı boyalık BÖRÜLCELİK kervan yaylası küme evleri )
Pirinççi ( KIZILKULE KIZILKULE KÜME EVLERİ Pirinççi Köyü İç Yolu BIÇAKÇI )
Kesinti ID : 3485642
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Süleyman Demirel ( 1112. Sk. 1114. Sk. Şehit Adnan Menderes Blv. 1105. Sk. 1135. Sk. 1110. Sk. 1066. Sk. 1061. Sk. 1108. Sk. 1133. Sk. 1059. Sk. 1052. Sk. 1114 1110 SOKAK 1137 1052 1127 SK. )
Kesinti ID : 3485707
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca ( ZEYTİN Yaşam Sk. Kayaizmir Thermal Otel )
Korutürk ( Balçova Baraj Yolu Yaşam sk. )
Teleferik
Kesinti ID : 3485713
Saat : 3:00 - 3:20
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Rafet Paşa ( 5058/5. Sk. 5078 5332. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Yıldırım Beyazıt Cd. Park İçi Yolu Burak Reis Cd. Burak Reis Abdi İpekçi Cd. Abdi İpekçi 5373. Sk. 5372. Sk. 5371. Sk. 5370. Sk. 5369. Sk. 5368. Sk. 5367. Sk. 5366. Sk. 5365. Sk. 5364/1. Sk. 5363. Sk. 5362/1. Sk. 5362. Sk. 5361. Sk. 5360. Sk. 5359. Sk. 5358/2. Sk. 5358/1. Sk. 5358. Sk. 5357/1. Sk. 5357. Sk. 5356. Sk. 5355/1. Sk. 5355. Sk. 5354. Sk. 5353. Sk. 5351/1. Sk. 5351. Sk. 5329. Sk. 5258. Sk. 5257. Sk. 5256. Sk. 5254. Sk. 5253. Sk. 5252. Sk. 5251. Sk. 5250. Sk. 5249. Sk. 5248. Sk. 5247. Sk. 4027/1. Sk. 4030/1. Sk. 5037. Sk. 5038. Sk. 5039. Sk. 5040. Sk. 5041. Sk. 5042. Sk. 5043. Sk. 5044. Sk. 5045. Sk. 5046. Sk. 5047. Sk. 5048. Sk. 5049. Sk. 5050. Sk. 5051. Sk. 5052. Sk. 5053. Sk. 5054. Sk. 5055. Sk. 5056. Sk. 5057. Sk. 5058. Sk. 5058/1. Sk. 5058/2. Sk. 5058/3. Sk. 5246. Sk. 5245. Sk. 5244. Sk. 5243. Sk. 5242. Sk. 5241. Sk. 5186. Sk. 5185. Sk. 5184. Sk. 5183. Sk. 5182. Sk. 5180. Sk. 5179/1. Sk. 5179. Sk. 5178. Sk. 5177. Sk. 5176. Sk. 5175. Sk. 5174/1. Sk. 5174. Sk. 5173. Sk. 5172. Sk. 5171. Sk. 5170. Sk. 5169. Sk. 5168. Sk. 5167. Sk. 5166. Sk. 5165. Sk. 5164. Sk. 5163. Sk. 5162. Sk. 5161. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152. Sk. 5151. Sk. 5150. Sk. 5149/1. Sk. 5149. Sk. 5148. Sk. 5147. Sk. 5146. Sk. 5145. Sk. 5144/1. Sk. 5144. Sk. 5143. Sk. 5079. Sk. 5075. Sk. 5072. Sk. 5070/1. Sk. 5070. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5066. Sk. 5065. Sk. 5064. Sk. 5063. Sk. 5062. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 5058/7. Sk. 5058/6. Sk. 5058/4. Sk. )
Gazi Osman Paşa ( 5415. Sk. 5419. Sk. 5422. Sk. 5436. Sk. 5437. Sk. 5438. Sk. 5439. Sk. 5440. Sk. 5441. Sk. 5442. Sk. 5446. Sk. 5447. Sk. 5448. Sk. 5449. Sk. 5453. Sk. 5454. Sk. 5454/1. Sk. 5454/2. Sk. 5454 5455. Sk. 5481/2 5457. Sk. 5460. Sk. 5470 5471. Sk. 5472. Sk. 5473. Sk. 5475. Sk. 5476. Sk. 5477. Sk. 5478. Sk. 5478/1. Sk. 5479. Sk. 5479/1. Sk. 5479/2. Sk. 5481. Sk. 5481/1. Sk. 5544/1. Sk. 5544/3. Sk. Refik Tulga Refik Tulga Cd. 5464/1 5456 4099. Sk. 5227. Sk. 5408. Sk. 5409. Sk. 5410. Sk. 5411. Sk. 5412. Sk. 5413. Sk. )
Karacaoğlan ( 6200. Sk. 6201. Sk. 6202. Sk. 6203. Sk. 6203/1. Sk. 6204. Sk. 6205. Sk. 6205/1. Sk. 6206. Sk. 6207. Sk. 6208. Sk. 6209. Sk. 6209/4. Sk. 6209/5. Sk. 6209/6. Sk. 6210/2. Sk. 6211. Sk. 6212. Sk. 6213. Sk. 6214. Sk. 6215. Sk. 6216. Sk. 6216/1. Sk. 6217. Sk. 6218. Sk. 6219. Sk. 6220. Sk. 6221. Sk. 6236. Sk. 6236/1. Sk. 6236/2. Sk. 6236/3. Sk. 6237. Sk. 6238. Sk. 6240. Sk. 6244. Sk. Kemalpaşa Otogar Park İçi Yolu )
Kazımdirik ( 281/1. Sk. 282/2. Sk. 283. Sk. 285. Sk. 296. Sk. 296/1. Sk. 296/2. Sk. 296/3. Sk. 296/4. Sk. 297. Sk. 297/1. Sk. 297/3. Sk. 298. Sk. 301. Sk. 302. Sk. 303. Sk. 303/1. Sk. 305. Sk. 306. Sk. 307. Sk. 308. Sk. 309. Sk. 340. Sk. 341. Sk. 342. Sk. 342/1. Sk. 343. Sk. 344. Sk. 345. Sk. 346. Sk. 347. Sk. 348. Sk. 349. Sk. 350. Sk. 351. Sk. 351/1. Sk. 352. Sk. 352/1. Sk. 353. Sk. 353/1. Sk. 354. Sk. 355. Sk. 356. Sk. 357. Sk. 357/1. Sk. 357/2. Sk. 357/3. Sk. 358. Sk. 359. Sk. 360/1. Sk. 363. Sk. 372/21. Sk. 296/2 Sk. 374/1. Sk. 377. Sk. 400/1. Sk. 401. Sk. 402. Sk. 402/1. Sk. 403. Sk. 403/1. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 408/1. Sk. 409. Sk. 410. Sk. 411. Sk. 412. Sk. 413. Sk. 414. Sk. 414/1. Sk. 416. Sk. 416/1. Sk. 417. Sk. 418. Sk. 419. Sk. 420. Sk. 421. Sk. 422. Sk. 424. Sk. 425. Sk. 426. Sk. 427. Sk. 5003. Sk. 5003/1. Sk. 5070/1. Sk. Gediz Elektrik Dağıtım Aş Sanayi Cd. Sanayi Metro İstasyonu Stadyum Metro İstasyonu Üniversite Üniversite Cd. Ankara 296/1 378 )
Koşukavak ( 4205. Sk. 4206. Sk. 4210. Sk. 4213. Sk. 4215. Sk. 4215/1. Sk. 4218. Sk. 4219. Sk. 4219/1. Sk. 4221. Sk. 4222. Sk. 4223. Sk. 4225. Sk. 4225/1. Sk. 4226. Sk. 4227. Sk. 4229. Sk. 4233. Sk. 4235. Sk. 4236/1. Sk. 4237. Sk. Kamil Tunca Blv. )
Mansuroğlu ( 295/2. Sk. 295. Sk. 293/1. Sk. 291. Sk. 288. Sk. )
Bayraklı
Adalet ( Salhane Metro İst. Yaya Yolu Ozan Abay Cd. Haydar Aliyev Cd. 1600/3. Sk. 1600/2. Sk. 1600/1. Sk. 1600. Sk. 1600/3 )
Mersinli ( 2817 1578. Sk. 2816. Sk. 1580/1. Sk. 1579. Sk. )
Çınarlı ( 1561 Manas Fatih 2800. Sk. 2797. Sk. 1592. Sk. 1587/1. Sk. 1587. Sk. 1580. Sk. 1577. Sk. )
Yıldırım Beyazıt ( YILDIRIM BEYAZIT FATİH Fatih 5102 Burak Reis 5144/1. Sk. 5143. Sk. 5142. Sk. 5141. Sk. 5140. Sk. 5139. Sk. 5138. Sk. 5137. Sk. 5135/1 5136 5135. Sk. 5134. Sk. 5133. Sk. 5132. Sk. 5131. Sk. 5130. Sk. 5128. Sk. 5127. Sk. 5126. Sk. 5125. Sk. 5120. Sk. 5119. Sk. 5118. Sk. 5117. Sk. 5110. Sk. 5109. Sk. 5108. Sk. 5107. Sk. 5106. Sk. 5105. Sk. 5104. Sk. 5103. Sk. 5102. Sk. 5101/1. Sk. 5101. Sk. )
Yeşilova ( 4016/2 4032/3 4029/1 Sk. Kamil Tunca Blv. Abdi İpekçi 6213. Sk. 4103. Sk. 4101. Sk. 4099. Sk. 4097. Sk. 4074/1. Sk. 4066/1. Sk. 4064. Sk. 4062. Sk. 4060. Sk. 4058. Sk. 4056. Sk. 4054/1. Sk. 4054. Sk. 4053. Sk. 4051. Sk. 4050. Sk. 4048/2. Sk. 4048. Sk. 4046. Sk. 4040. Sk. 4037. Sk. 4036. Sk. 4035. Sk. 4034. Sk. 4033/3. Sk. 4033/2. Sk. 4033/1. Sk. 4033. Sk. 4032/6. Sk. 4032/5. Sk. 4032/1. Sk. 4032. Sk. 4030/1. Sk. 4030. Sk. 4029. Sk. 4027/1. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4023. Sk. 4021/1. Sk. 4021. Sk. 4016/1. Sk. 4016 4015. Sk. 4014. Sk. 4012/1. Sk. 4012. Sk. 4010. Sk. 4008. Sk. 4006. Sk. 4005. Sk. 4004/1. Sk. 4003. Sk. )
Tuna ( Fatih 5500/2. Sk. 5500/1. Sk. )
Barbaros ( Burak Reis 5201/1. Sk. 5202. Sk. 5203. Sk. 5204. Sk. 5205. Sk. 5216. Sk. 5221. Sk. 5222. Sk. 5223. Sk. 5224. Sk. 5225. Sk. 5226. Sk. 5227. Sk. 5228. Sk. 5229. Sk. 5230. Sk. 5231. Sk. 5232. Sk. 5233. Sk. 5234. Sk. 5235. Sk. 5236. Sk. 5237. Sk. 5238. Sk. 5239. Sk. 5241. Sk. 5301. Sk. 5301/1. Sk. 5302. Sk. 5303. Sk. 5305. Sk. 5306. Sk. 5307. Sk. 5310. Sk. 5311. Sk. 5315. Sk. 5316. Sk. 5320. Sk. 5321. Sk. 5322. Sk. 5325. Sk. 5326. Sk. 5327. Sk. 5327/1. Sk. 5328. Sk. 5328/1. Sk. 5329. Sk. 5329/1. Sk. 5330. Sk. 5332. Sk. 5454. Sk. 5454 Atatürk Park İçi Yolu Bor-Koop Barış Sitesi İçi Yolu Refik Tulga Cd. )
Birlik ( 4207. Sk. 4208. Sk. 4209. Sk. 4213. Sk. 4222. Sk. 4223. Sk. 4224/1. Sk. 4226. Sk. 4228. Sk. 4233. Sk. 4233/2. Sk. 4236. Sk. 4236/1. Sk. 4237. Sk. 4239. Sk. 4243. Sk. 4245. Sk. 4255. Sk. 4255/1. Sk. 4263. Sk. )
Çınar ( 5023/1 5004/1 297. Sk. ÜNİVERSİTE 5001. Sk. 5001/1. Sk. 5002. Sk. 5002/2. Sk. 5003. Sk. 5003/1. Sk. 5003/2. Sk. 5003/3. Sk. 5004. Sk. 5007/1. Sk. 5010. Sk. 5012. Sk. 5013. Sk. 5014. Sk. 5015. Sk. 5016. Sk. 5017. Sk. 5018. Sk. 5019. Sk. 5020. Sk. 5021. Sk. 5024. Sk. 5025. Sk. 5026. Sk. 5027. Sk. 5028. Sk. 5029. Sk. 5030. Sk. 5031. Sk. 5032. Sk. 5033. Sk. 5034. Sk. 5035. Sk. 5036. Sk. 5037. Sk. 5040. Sk. Yıldırım Beyazıt )
Egemenlik ( Eski Kemalpaşa Cd. )
Kesinti ID : 3485747
Saat : 10:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BEYDAĞ / İZMİR
Beyköy ( YENİYURT YOLU İşçi Lojmanları Küme Evleri Tepe Mevki Sokagı Sucubaşı Sokağı Patika Cevızlı Kuyu Sokagı Beyler Sk. Beyköy İç Yol Beyköy Yolu Sokağı Beyköy Yolu Sk. HÜDAVERDİ AYGÜN AYGAN BEYLER KUVAYİ MİLLİYE YOLU BEYLER TEPE MEVKİİ )
Atatürk ( KORGALI BEYDAĞ LOZAN BÜLBÜL 50.YIL CEYLANOĞLU KAYMAKAM YUSUF DOĞAN ARITÜRK FERAH EŞME BALCI ZEYBEK SELVİ DÖNMEZ NAZİLLİ GÜLER KIBRIS BANKA Raşit Başoğlu Cd. Patika Cengiz Sk. NAZİLLİ CAD. SOĞUKKUYU Cevizli Kuyu Sokağı Cevızlı Kuyu Sokagı Garaj Sk. Kültür Blv. Leylak Sk. Lozan Sokağı Maarif Sk. Patıka Posta Sk. Pulcu Sokağı Raşit Başoğlu Caddesi SAĞLIK TURP Uzun Sokagı Uzun Sokağı YÜKSEL YILDIZ ÖDEMİŞ Ödemiş Cd. ÖZGÜR İSTİKLAL ŞEHİT OSMAN SARI ŞENTÜRK NAZİLLİ Atatürk Mah İç Yol ATATÜRK AYAN AYDOĞDU BARIŞ CAMİ )
Alakeçili ( EMEK EMEK EMEK EMEK BAŞAK BAŞAK EMEK )
Bakırköy ( TUNA Bakırköy Mahallesi İç Yol Patika KULLAR MEVSİM MEVSİM MEVSİM DEMİRCİLER Demirciler )
Çamlık ( Patika Patıka Yonca Çamlık Köyü İç Yolu Çamlık Yolu )
Çiftlikköy ( KAPTAN KAPTAN KAPTAN KAPTAN KAPTAN MANDIRAS MANDIRAS MANDIRAS )
Çomaklar ( Patika Patıka Çamlık Yolu Çomaklar Köyü Çomaklar )
Eğridere ( Eğridere Köyü İç Yol Patika BUSE BUSE KOKARCA ÇAMLI BURUN ÖRENLER ÇİFTE KUYULAR ÇAMCILAR ÇAMCILAR Yonuç ÇAMLI BURUN ÖRENLER Kokarca Sk. )
Mutaflar ( DEĞİRMEN PALAMUTÇUK DUTDİBİ SÜLEYMANLAR YÖRÜKLER YUKARI YUKARI YUKARI YUKARI Mutaflar Köyü Mutaflar Koyu İç Yol Mutaflar Köyü İç Yol Yörükler Patıka Patika Yol Patika Mutaflar Yolu Mutaflar Köyü İç Yolu )
Aktepe ( ÖDEMİŞ YOLU MEHMET EMİN BALCI HASAN ÇAVUŞ 80.YIL ÖDEMİŞ YOLU 80.YIL Afacan Sk. AYDIN Hacı Kırlı Cd. Hasan Çavuş Cad. Hasan Çavuş Caddesi Hasan Çavuş Cd. Hürriyet Caddesi Köprübaşı Mevki Sk. ÖZER Patika Çatal Sk. BARAJ ÇEVRE YOLU SK. Mehmet Emin Balcı AFACAN ÇATAL ÇATAL ÇATAL ÇATAL KÖPRÜBAŞI MEVKİİ KÖPRÜ BAŞI MEVKİİ ÖDEMİŞ YOLU SOKAK )
Yukarıaktepe ( PLAMUTÇUK DUTDİBİ B Camii Yolu Yukarıaktepe Köyü Yukarıaktepe Köyü İç Yolu PALAMUTÇUK HACIALİLER Hacıeliler )
Yukarıtosunlar ( Güven Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu GÜVEN GÜVEN GÜVEN GÜVEN GÜVEN GÜVEN TOSUNLAR GÜVEN GÜVEN )
Cumhuriyet ( ÖDEMİŞ KARANFİL PAZARALTI MEVKİİ CUMHURİYET KÜLTÜR SÜMBÜL ZAMBAK AKDAĞ EREN 2 EYLÜL KURTULUŞ PARKI EŞSİZ ZEYTİNLİK1 ulus-1 ELMA SANAYİİ SİTESİ C BLOK SANAYİİ SİTESİ YANI SANAYİİ SİTESİ D BLOK SANAYİİ SİTESİ B BLOK SANAYİİ SİTESİ F BLOK SANAYİİ SİTESİ H BLOK SANAYİİ SİTESİ A BLOK BEYDAĞ LOZAN DEMİRCİ İNÖNÜ MAREŞAL F.ÇAKMAK BAŞ MOLLA ÖMER MOLLA ÖMER ADNAN MENDERES SANAYİİ SİTESİ A BLOK ALAÇAYIR MEVKİİ ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU İSTİKLAL İnönü Cad. Özlü Sk. ÖZLEM Ödemiş Cd. ÇINGIRAK Çukur Sk. Çelik Sk. ÇAYAĞZI ÇAY ÇARŞI Çakır Sk. ZEYTİNLİK 2 Zambak Sk. YILMAZ Yurtseven Sk. Yeni Sk. ULUS TOPÇU SELEK Sebze Pazarı Sk. Raşit Başoğlu Cd. Raşit Başoğlu Caddesi Patika PARK Nergiz Sk. Mercan Sk. Menekşe Sk. Mareşal F.Çakmak Maden Sk. LALE Kültür Blv. KAVAKYOLU Karaosmanoğlu Sk. Kaleardı Sk. Kadı Sk. Kader Sk. HAN Gündüz Sk. GÜL Emniyet Sk. 7 EYLÜL KURTULUŞ PARKI BAHRİYE ÜÇOK Aşçı Sk. ATATÜRK Arif Sk. Alaçayır Mevki Sk. ADNAN MENDERES Adaküre Yolu 75.YIL )
Karaman
Çaylı ( Çaylı köy yolu )
Emirli
Alaşarlı
Kızılcaavlu
Yeşilköy ( çiftlik ÇİFTLİK KÜME EVLERİ Beydağ Ödemiş Yolu )
Adaküre ( Adaküre Köyü İç Yol Adaküre Köyü İç Yolu Adaküre Patika Yolu Adaküre Yolu Adaküre İç Yolu Patika ADNAN MENDERES Başarı )
Palamutçuk ( Patıka Patika Palamutçuk Köyü İç Yolu Palamutcuk Yolu ÇAĞLAR )
Erikli ( Erikli Köyü Erikli Köyü İç Yolu Erikli Patika Yolu Erikli Yolu Erikli İç Yolu Okul Yolu Patika TABAKLAR SEDEF )
Halıköy ( Halıköy Halıköy Köyü İç Yolu Halıköy Yolu Halıköy İç Yol Halıköy İç Yolu Halıköyü İç Yol Nehir Patika DAMLA DAMLA BAĞLIK DERESİ NEHİR )
Karaoba ( GONCA Karaoba Mahallesi İç Yol Çifte Kuyular MEVSİM OVA KULLAR ÇİFTE KUYULAR MEVSİM ÇİFTEKUYULAR ÇİFTEKUYULAR ÇİFTE KUYULAR DOĞA ÇİFTE KUYULAR ÇİFTEKUYULAR ÇİFTEKUYULAR GONCA GONCA GONCA GONCA GONCA ÇİFTE KUYULAR ÇİFTEKUYULAR Patika )
Kurudere ( Doğa Kurudere Köyü Kurudere Köyü İç Yolu Patika Patıka BEYDAĞI İÇ YOLU DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA )
Sarıkaya ( Patika Sarıkaya Koyu İç Yolu UYGAR Beydağ Ödemiş Yolu )
Tabaklar ( Patika Tabaklar Köyü TABAKLAR TABAKLAR )
Yağcılar ( Patika Yagcılar Köyü İç Yol Yasemin Yağcılar Köyü İç Yolu BAĞLIK DERESİ RÜZGAR RÜZGAR RÜZGAR YASEMİN )
Yeniyurt ( Patıka Yeniyurt Köyü Yeniyurt Köyü Yolu Patika NAZİLLİ KUYU )
Yeşiltepe ( Derin Patika Yesiltepe Patika Yolu Yesıltepe Patika Yolu Yeşiltepe Köyü Yeşiltepe Köyü İç Yol Yeşiltepe Köyü İç Yolu Yonuç DERİN DERİN )
Kesinti ID : 3485749
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ / İZMİR
Mazılı ( Kıroba Köyü KIROBA 1 Mazılı Cumhuriyet Mazılı 5 Mazılı3 Mazılı 3 Mazılı 2 Mazılı 1 Kıroba Köyü İç Yolu )
Kocaoba ( Kocaoba6 Kocaoba İstiklal Kocaoba Vatan Kocaoba Köyü İç Yolu Kocaoba Cumhuriyet Kocaoba 7 Kocaoba 6 Kocaoba 5 Kocaoba 4 Kocaoba 2 Kocaoba 1 Kobaoba Vatan )
Salimbey ( Çamurlu Sk. )
İsmetpaşa ( İzmir Çanakkale Yolu ATATÜRK )
Kıroba ( Kıroba Atatürk Kıroba Köyü İç Yolu KIROBA DEMİRCİLER 1 )
Cumhuriyet ( ATATÜRK İzmir Çanakkale Yolu )
İslamlar ( İslamlar 8 Sk. İSLAMLAR 7 İslamlar Atatürk İslamlar Cumhuriyet İslamlar Köyü İslamlar Köyü İç Yolu )
Sağancı
Kızılçukur ( Kızılçukur Köyü İç Yolu Kızılçukur Vatan Kızılçukur Yolu )
Kabakum ( İslamlar Köyü )
Kesinti ID : 3485766
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kaymakçı ( hacınebi mevkii ESELLİ KÜME EVLER )
Çaylı
Emirli ( emirli KIZ MEZARLIĞI KÜME EVLERİ EMİRLİ MADEN KÜME EVLERİ kızmezarlığı küme evler Emirli Köyü İç Yolu KIZMEZARLIĞI )
Kemenler
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu )
Bademli
Pirinççi ( pirinççi KIZILKULE KEMENLER OVA YOLU kızılkule küme ev )
Kesinti ID : 3485793
Saat : 9:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ / İZMİR
Umurcalı ( Umurcalı Köyü İç Yol Umurcalı Koyu İç Yolu Umuralı Köyü İç Yol UMURCALI HANYIKIĞI UMURCALI UMURCALI UMURCALI UMURCALI UMURCALI UMURCALI )
Kesinti ID : 3485855
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TORBALI / İZMİR
Pancar ( Şehit Erdinç Tekirli Cd. Uğur Mumcu Sk. Sanayi Dükkanları Sk. Kışlalı Sk. Göl Sk. Gaziler Sk. Ayfer Durgut Cd. 6700. Sk. SELİM )
Kazım Karabekir ( 6905/1 6905/4 Şehit Erdinç Tekirli Cd. Şahinler Sk. İstasyon Cd. Yurdanur Kızan Sk. SELİM SEDAT YILMAZ Sakarya Sk. Park Sk. MUSTAFA KEMAL 6900/4 Sk. Menderes Yolu Cd. Manço Sk. Kurudereli Hasan Cd. Kemaller Sk. EGEMENLİK Hoca Ahmet Yesevi Sk. GÜRSEL Gürcan Barın Sk. 6900/2 Gaffar Okan Cd. Fulya Sk. Fatih 2. Mehmed Cd. Eşref Bitlis Cd. Ertuğrul Gazi Sk. Coşkun Sk. Beyazıt Cd. BEKİR SAYDAM Barbaros Sk. Bahçeli Sk. Alparslan Sk. 6921 Sk. 6919. Sk. 6918. Sk. 6916. Sk. 6915. Sk. 6906. Sk. 6905 6902. Sk. 6901. Sk. 6900/3 Sk. 6700. Sk. 6916/1 Sk. 6900/1 I. İNÖNÜ 6900/6 6905/8 Sk. 6900/7 Sk. NİL 6907/2 6923 6906/1 )
Kesinti ID : 3485856
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar ( 7027. Sk. 7052. Sk. 7050. Sk. )
Kesinti ID : 3485868
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı ( 10/3 Senakent Yasemin Sk. Yılmaz Sk. Zeytinlik Sk. Merdivenli Sk. YILMAZ Sahil Yolu Cd. Burak Reis Sk. Kiraz Sk. ÇAKMAKLI LALE Palmiye Sk. )
Kesinti ID : 3485875
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
Kültür ( Şerafettin Öztürk Sk. Onat Kutlar Sk. Hükümet Cd. Fevzi Paşa Cd. 258. Sk. 257. Sk. 248. Sk. İstiklal Cd. )
Kesinti ID : 3485876
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli ( ÇANAKKALE Atatürk Cd. Barbaros Sk. Cami Sk. Dilek Sk. Hacıömerli Köy Yolu Huzur Sk. Namık Kemal Cd. Nergiz Sk. Çanakkale Ana Yolu Cd. Sümbül Sk. )
Kesinti ID : 3485880
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
Yeni ( 1404. Sk. 1401 1427 VUSLAT 1405 Zübeyde Hanım Cd. Site İçi 1426. Sk. 1425. Sk. 1400 1423. Sk. 1403. Sk. )
Kesinti ID : 3485895
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Atamer ( 2614/1. Sk. Arı Cd. Çamlık Cd. 2614. Sk. 2581. Sk. 2613. Sk. )
Çınartepe ( 2626. Sk. 2625. Sk. 2624. Sk. 2623. Sk. 2620. Sk. 2618. Sk. 2627/1. Sk. 2627. Sk. Çamlık Cd. Dicle Cd. 2628. Sk. )
Kesinti ID : 3485896
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Saygı ( 2715. Sk. 2716. Sk. Toros Cd. Güzelyurt Cd. Güzelyurt )
Mehmet Akif ( 2739. Sk. 2740. Sk. 2741. Sk. 2742. Sk. Hakimiyet Cd. Toros )
Ulubatlı ( Toros Cd. Toros Güzelyurt Cd. 2744. Sk. 2742. Sk. 2741. Sk. 2740. Sk. 2711. Sk. 2707. Sk. 2692. Sk. 2691. Sk. 2688. Sk. 2687. Sk. )
Kesinti ID : 3485899
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Mehmet Akif ( 2733. Sk. 2734. Sk. 2735. Sk. 2737. Sk. 2738. Sk. 2739. Sk. 2740. Sk. 2766. Sk. 2767. Sk. 2768. Sk. 2769. Sk. Adalet Cd. Güzelyurt Cd. Hakimiyet Cd. Hakimiyet Cd. Çk. Toros 2692. Sk. 2723. Sk. 2729. Sk. 2729/1. Sk. 2730. Sk. 2731. Sk. 2732. Sk. )
Ulubatlı ( 2385. Sk. 2707. Sk. 2714. Sk. 2714/1. Sk. 2742/1. Sk. Güzelyurt Cd. Toros Cd. )
Kesinti ID : 3485903
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Çınartepe ( 2623. Sk. 2649. Sk. 2650. Sk. 2651. Sk. 2652. Sk. 2653. Sk. Dicle Cd. Güneş Cd. 2620. Sk. 2619. Sk. 2621. Sk. )
Mehmet Akif ( 2723. Sk. 2724. Sk. 2725. Sk. 2726. Sk. 2727. Sk. 2728. Sk. 2732. Sk. 2734. Sk. Hakimiyet Cd. Toros )
Saygı ( Samsun Toros Cd. )
Atamer ( 2581. Sk. 2615. Sk. 2616. Sk. 2617. Sk. Samsun Cd. Çamlık Cd. )
Kesinti ID : 3485908
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Kültür ( Talatpaşa Blv. Plevne Blv. Şevket Özçelik Sk. )
Kesinti ID : 3485956
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Fikri Altay ( 6238. Sk. 6237. Sk. 6236. Sk. 6184. Sk. 6184/2. Sk. 6195. Sk. 6196. Sk. 6197. Sk. 6198. Sk. 6199. Sk. 6226. Sk. 6227. Sk. 6231. Sk. 6235. Sk. 6235/1. Sk. Erdoğan Akkaya )
Kesinti ID : 3485991
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ / İZMİR
Akpınar ( DİBEKTAŞI Akpınar ZEYBEK Polat Girne MANASTIR MANASTIR MANASTIR MANASTIR DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI GİRNE GİRNE GİRNE AKPINAR AKPINAR GİRNE DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI GİRNE GİRNE GİRNE GİRNE GİRNE DİBEKTAŞI GİRNE POLAT DİBEKTAŞI POLAT AKPINAR MANASTIR AKPINAR AKPINAR AKPINAR )
Solaklar ( Sarıimamlar HACIBİBERLER )
Sarıkaya ( Sarıkaya Merge Değirmenyanı SARIKAYA SARIKAYA SARIKAYA CENİKLİ CENİKLİ DEĞİRMENYANI DEĞİRMENYANI SARIKAYA ÇAVUŞDÜZÜ SARIKAYA CENİKLİ CENİKLİ CENİKLİ DEĞİRMENYANI )
Ören ( ÖREN ÖREN ÖREN MANASTIR ÖREN KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN ÖREN ÖREN ÖREN ÖREN KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KAVALCILAR KAVALCILAR KAVALCILAR KAVALCILAR KÜÇÜKİBRAHİMLER KÜÇÜKİBRAHİMLER )
Kibar ( çavuşdüzü Musullar Kocahasanlar KİBAR MUSULLAR Musullar MUSULLAR KİBAR MUSULLAR )
Karaburç ( KARABOĞAZ ova palamutarası ÇAMGEÇİDİ PALAMUT ARASI BAĞARASI Çömlekçi Köyü İç Yol TAŞTEPE Çamgecidi Yeni Köy İç Yol Kiraz İç Yol Karaburç Koyu İç Yolu Karaburc Koyu İç Yolu Kaleköy İç Yol Bağarası Bayram Tepe ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ SARIYER SARIYER SARIYER AKÇAPINAR SARIYER AKÇAPINAR AKÇAPINAR AKÇAPINAR ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ BAĞARASI BAĞARASI PALAMUTARASI BAYRAMTEPE BAYRAMTEPE PALAMUT ARASI BAYRAMTEPE SINIRBAŞI SINIRBAŞI PALAMUT ARASI SINIRBAŞI KARABOĞAZ KARABOĞAZ KARABOĞAZ KARABOĞAZ SAKARYA SAKARYA SAKARYA SAKARYA KARABOĞAZ PALAMUTARASI PALAMUTARASI PALAMUTARASI KARABOĞAZ PALAMUTARASI KARABOĞAZ PALAMUTARASI PALAMUT ARASI KARABOĞAZ KARABOĞAZ PALAMUT ARASI KARABOĞAZ PALAMUT ARASI KARABOĞAZ PALAMUT ARASI KARABURÇ KARABURÇ SAKARYA KARABOĞAZ SAKARYA SAKARYA KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ YUKARI YIKIK HAN SINIRBAŞI SINIRBAŞI SINIRBAŞI YUKARI YIKIKHAN SINIRBAŞI SINIRBAŞI SINIRBAŞI SINIRBAŞI YUKARI YIKIK HAN BAĞARASI BAĞARASI YUKARI BAĞARASI BAĞARASI BAĞARASI BAĞARASI ÇAMGEÇİDİ BAĞARASI BAĞARASI KARABOĞAZ )
Kaleköy ( KÖSEOĞLU SUYU )
İğdeli ( İĞDELİ İğdeli Koyu İç Yolu İğdeli Çavuşdüzü Igdelı Koyu İç Yolu Gizirler KERVAN KERVAN KERVAN İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ ARAPLAR ARAPLAR GİZİRLER ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI ÇAVUŞDÜZÜ DİBEKTAŞI İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ ÇAVUŞDÜZÜ OSMANLAR )
Doğancılar ( DEĞİRMENALTI DOĞANCILAR DOĞANCI KAYADİBİ Kocahasanlar Gürgen BALYAKASI DOĞANCI KAYADİBİ GÜRGEN KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ GÜRGEN DEĞİRMENALTI AYVAZCILAR DOĞANCI KAYADİBİ DEĞİRMENALTI DOĞANCI DOĞANCI Doğancılar MUMCANLAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCI AYVAZCILAR KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE Kurudere DOĞANCI KURUDERE DOĞANCI DOĞANCI )
Çömlekçi ( OVA SERGİYERİ )
Cevizli ( ASKERLER HÜSEYİN KELİ Çevizli Cevizli Köyü İç Yolu BALYERİ BALYAKASI BAL YAKASI BAL YAKASI BALYAKASI HÜSEYİN KELİ ASKERLER ASKERLER ASKERLER ASKERLER ASKERLER ASKERLER BAL YAKASI ASKERLER BOSTAN YERİ BOSTAN YERİ CEVİZLİ HÜSEYİN KELİ BAL YERİ BOSTAN YERİ BOSTAN YERİ DOĞANCI ALİMLER HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ BAL YERİ BAL YERİ BAL YERİ BAL YERİ CEVİZLİ YAMANLAR YAMANLAR CEVİZLİ BOSTAN YERİ CEVİZLİ Bal Yeri CEVİZLİ BAL YERİ )
Çayağzı ( ÇAYAĞZI GELİNALAN Çelebiler Çayağzı Koyu İç Yolu Çayağzı Çalı Tarla Zeytinalan Yukarıbağarası Tekke Kızıl Tarla İç Yolu Kızıl Tarla Köseoğlu Suyu Karahayıt Karaburc Koyu İç Yolu Karaburc Koyu İc Yolu Kaleköy İç Yolu Efeler ÇAYAĞZI TAŞLIHARMAN ÇAYAĞZI SAKARYA SINIRBAŞI ÇELEBİLER YARBAŞI YARBAŞI YARBAŞI GELİNALAN TAŞLIHARMAN KÖSEOĞLU SUYU KÖSEOĞLU SUYU DEĞİRMENDERE DEĞİRMENDERE ÇAYAĞZI ÇAYAĞZI ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPRAK TEPE TOPAK TEPE YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI TOPAK TEPE KEMERCİK KIZILTARLA KIZILTARLA KIZILTARLA TEKKE ÇELEBİLER GELİNALAN ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇALITARLA ÇALITARLA ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇALITARLA YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI GELİNALAN TEKKE SINIRBAŞI TEKKE GELİNALAN TEKKE KEMERCİK YUKARI BAĞARASI TEKKE CENİKLİ ÇELEBİLER MAVİLER )
Bahçearası ( Zangallar Bahçeli Sk. Bahçeli BAHÇELİ BAHÇELİ DEMİRCİ HALİLLER DEMİRCİ HALİLLER DEMİRCİ HALİLLER ÇAMARASI FATİH FATİH FATİH ESKİYURT ESKİYURT )
Altınoluk ( ÇAVDARLAR Maviler Bağırsakderesi ALTINOLUK ALTINOLUK ALTINOLUK PINARLAR ALTINOLUK ALTINOLUK ALTINOLUK ALTINOLUK ÇAVUŞDÜZÜ PINARLAR PINARLAR MAVİLER ALTINOLUK MAVİLER MAVİLER SARAÇLAR ÇAVDARLAR SARAÇLAR ÇAVDARLAR SARAÇLAR SARAÇLAR SARAÇLAR ÇAVDARLAR BAĞIRSAKDERESİ BAĞIRSAKDERESİ BAĞIRSAKDERESİ ALTINOLUK )
Kesinti ID : 3486011
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR
Yakacık ( YAKACIK Bayındır Yolu Yakacık Köyü İç Yolu Yakacık Yolu YÜKSEL )
Fatih
Yusuflu ( YUSUFLU Bayındır Yolu Cin Kulesi Cin Kulesi Küme Evleri Yusuflu Köyü Yusuflu Köyü İç Yolu )
Buruncuk ( Buruncuk Köyü İç Yolu Buruncuk Yolu )
Kesinti ID : 3486013
Saat : 12:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR
Fatih ( SOĞUK PINAR BİRİNCİ MALAL KİREMİT OCAĞI İSTASYON ALTI Gencer Küme Evleri İkinci Çayiçi Küme Evleri )
Sadıkpaşa ( KİREMİT OCAĞI BİRİNCİ MALAL Soğukpınar Küme Evleri MERKEZ İSTASYON Dutlu Kuyu Küme Evleri Ambar Pınarı Küme Evleri İSTASYON ALTI KIRKAĞAÇLI )
Kesinti ID : 3486025
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 439. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 409. Sk. 39/1 412/2 412/1 411 438 39/1. Sk. 436. Sk. 438. Sk. )
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
