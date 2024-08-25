Konak Belediyesi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gültepe Rumeli Şenliği, 27 Ağustos’ta 17. kez coşkuyla kutlanacak.

Sahnede balkan rüzgarları esecek

Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Gültepe Rumeli Şenliği, Balkan ve Rumeli kültürünü yansıtan renkli etkinliklerle İzmir’de unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Çamdibi Halkoyunları Topluluğu ve Mlada Düşler Atölyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan şenlik, Turgut Reis İlkokulu’nun bahçesinde 27 Ağustos Salı akşamı saat 20.30’da başlayacak. İzmir’in dört bir yanından gelen Balkan ve Rumeli göçmenleri ile semt sakinlerini buluşturacak etkinlikte, Balkan ezgileri ve danslarıyla dolu bir atmosfer hakim olacak.

Zengin etkinlik programı

Gelenekselleşen bu gecede, Rumeli ve Balkan müziğinin sevilen isimlerinden Sevim Kahya ve Halil Eser, Sakoband eşliğinde sahne alacak. Ayrıca, Çamdibi Halkoyunları Topluluğu’nun Rumeli ezgileri eşliğinde gerçekleştireceği dans gösterisi ile Balkan kültürünü modern çizgilerle birleştiren Mlada Düşler Atölyesi’nin mini defilesi izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Etkinlik boyunca, katılımcılar geleneksel kıyafetler, türküler ve halaylar eşliğinde keyifli anlar yaşayacak.

Başkan Mutlu’dan tüm İzmirlilere davet

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu özel geceye tüm İzmirlileri davet ederek, “Gültepe Rumeli Şenliği’nde 17. kez komşularımızla bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birbirinden renkli etkinliklerle dolu bu gecede, Balkan rüzgarlarının estiği dostluk ve dayanışma ortamında buluşacağız. Türküler ve halaylar eşliğinde eğlenmek ve unutulmaz anlar yaşamak isteyen herkesi bu özel etkinliğimize bekliyoruz” dedi.