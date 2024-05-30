İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-18" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti. Bu operasyonlar kapsamında güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle 90 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, devletin FETÖ ile mücadelede kararlılığını bir kez daha vurguladı.

İzmir ve Diğer İllerde Operasyon Detayları

Operasyonlar İzmir başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, titizlikle yürüttükleri operasyonlarda FETÖ yapılanmasına ağır darbe indirdi. Yakalanan 90 şüphelinin sorguları sürerken, örgütün faaliyetlerine yönelik detaylı incelemeler devam ediyor.