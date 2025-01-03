İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunun detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bakan Yerlikaya, "GÜRZ-35" adı verilen operasyonlar sonucunda 42 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

"GÜRZ-35" operasyonları sonuç verdi

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Son 1 hafta içinde, Jandarma tarafından 17 ilde düzenlenen ‘GÜRZ-35’ operasyonlarında 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Teröre karşı ülkemizden topyekün bir mücadeleyle, kararlılıkla bu tehdidi yok etmeye devam edeceğiz. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür.”

Operasyonların yapıldığı iller

Operasyonlar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin faaliyetleri

Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Ayrıca operasyonlar sırasında, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.