Milas, deve güreşi tutkunlarını bir araya getirecek büyük etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 9 Şubat’ta gerçekleşecek festivalde, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin en güçlü develeri arenada mücadele edecek.

Milas’ta deve güreşi heyecanı

Milas, 9 Şubat’ta tarihi ve kültürel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Milas Belediyesi Spor Kulübü yararına düzenlenecek olan 17. Milas Geleneksel Deve Güreşi Festivali, Milas Arena’da büyük bir coşkuya sahne olacak. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin katılacağı bu etkinlik, bölgenin kültürünü yaşatan önemli bir gelenek olarak izleyicileriyle buluşacak.

Türkiye şampiyonlarının mücadeleleri

Festivalde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen deve güreşi şampiyonları arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Kupa müsabakalarının da yer alacağı etkinlikte, güreş severler heyecan dolu anlar yaşayacak. Güreşler, katılımcılar için ücretsiz olacak ve büyük bir izleyici kitlesiyle buluşacak.

Başkan Topuz’dan katılım daveti

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, festivalin tanıtımında yaptığı açıklamada, “Tarihi ve kültürel değerlerimizin yaşatılması amacıyla düzenlediğimiz bu büyük etkinlikte, farklı illerden gelen pehlivan develerimize ev sahipliği yapacağız. 9 Şubat’ta Milas Arena’da gerçekleştireceğimiz güreşlere tüm halkımızı davet ediyorum. Herkesi bu büyük heyecana ortak olmaya çağırıyorum” dedi.