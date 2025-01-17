17 Ocak günü futbol dünyasında yoğun bir maç programı futbolseverleri bekliyor. Türkiye Süper Lig’den Suudi Arabistan Pro Lig’e kadar birçok ligde önemli karşılaşmalar oynanacak.

Türkiye Trendyol Süper Lig

Hatayspor - Galatasaray | 20.00

Türkiye Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Ankaragücü | 20.00

İspanya LaLiga

Espanyol - R. Valladolid | 23.00

İtalya Serie A

Roma - Genoa | 22.45

Fransa Ligue 1

Montpellier - Monaco | 21.00
Lille - Nice | 23.05

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Almanya Bundesliga

E. Frankfurt - B. Dortmund | 22.30

Portekiz Premier Lig

Benfica - Famalicao | 23.15

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al Orouba | 16.15
Al Wehda - Al Qadsiah | 18.40
Al Taawon - Al Nassr | 20.00

Kaynak: HABER MERKEZİ