17 Ocak günü futbol dünyasında yoğun bir maç programı futbolseverleri bekliyor. Türkiye Süper Lig’den Suudi Arabistan Pro Lig’e kadar birçok ligde önemli karşılaşmalar oynanacak.
Türkiye Trendyol Süper Lig
Hatayspor - Galatasaray | 20.00
Türkiye Trendyol 1. Lig
Şanlıurfaspor - Ankaragücü | 20.00
İspanya LaLiga
Espanyol - R. Valladolid | 23.00
İtalya Serie A
Roma - Genoa | 22.45
Fransa Ligue 1
Montpellier - Monaco | 21.00
Lille - Nice | 23.05
Almanya Bundesliga
E. Frankfurt - B. Dortmund | 22.30
Portekiz Premier Lig
Benfica - Famalicao | 23.15
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Khaleej - Al Orouba | 16.15
Al Wehda - Al Qadsiah | 18.40
Al Taawon - Al Nassr | 20.00
Kaynak: HABER MERKEZİ