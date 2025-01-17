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Galatasaray’da Ziyech krizi! Fesih için alacaklarını istiyor

Galatasaray’da Ziyech krizi! Fesih için alacaklarını istiyor

17 Ocak günü futbol dünyasında yoğun bir maç programı futbol severleri bekliyor. Türkiye Süper Lig’den Suudi Arabistan Pro Lig’e kadar birçok ligde önemli karşılaşmalar oynanacak.

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