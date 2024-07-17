İzmir'de 17 Temmuz'da 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 12:30 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adalet ( 2132/4. Sk. 2132/3. Sk. 2132/2. Sk. 2132/1. Sk. 2132 1594/7. Sk. 1594/26. Sk. 1594/25. Sk. 1594/19. Sk. 1586/17. Sk. MANAS )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akçenger ( Akçenger Köyü Yolu Akçenger )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Belenbaşı ( 3011. Sk. 3014. Sk. 3015/2 Sk. 3015/3 Sk. 3010. Sk. 3015. Sk. 3016. Sk. 3017. Sk. Belen Cd. Gonca Yörük Cd. Hürriyet Cd. 3016/1 Sk. )

Kırklar ( Karatekeli Cd. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 5:00 - 8:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ildır ( 37218. Sk. 37216. Sk. 37213. Sk. 37211. Sk. 37210/1 Sk. 37210. Sk. 37208. Sk. 37207. Sk. 37202. Sk. 37201. Sk. 37200. Sk. 27000. Sk. )

Germiyan

Şifne ( 6353. Sk. 6149. Sk. 6420/1 SK )

Reisdere ( 6151. Sk. 6147/2. Sk. 6147/1. Sk. 6120. Sk. 6119/5. Sk. 6119/4. Sk. 6119/3. Sk. 6119/2. Sk. 6119/1. Sk. 6078/4. Sk. 6078/3. Sk. 6078/2. Sk. 6078/1. Sk. 6078. Sk. 6075/3. Sk. 6075/2. Sk. 6075/1. Sk. 6069. Sk. 6064/2. Sk. 6064/1. Sk. 6064. Sk. 6002. Sk. 6078/5 6149/1 6149/2 )

KARABURUN / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mordoğan ( AYIBALIĞI 525 Karaburun Yolu 44. Sk. MORDOĞAN KÜME EVLER FAKÜLTE 101 MORDOĞAN CUMHURİYET )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bağyurdu Yeni ( Bağyurdu İzmir 7000. Sk. 8 Eylül Kurtuluş Mısırlı Çavuşoğlu Ünveren BAĞYURDU İZMİR 8 EYLÜL KURTULUŞ Bahçelievler Sk. Demirci Mehmet Sk. Değirmencioğlu Sk. Doğan Emin Erol Cd. Gardelya Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Hasan Tahsin Kahyalar Kumru Meltem Menderes Cd. Mimoza Sk. Mısırlı Sk. Ova Parsa Saka Saka Sk. Saraçoğlu Cd. Saraçoğlu Sk. Selçuk Kestaneli Bağlar )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşildere ( KAZALLI Kazallı )

Çatak

KINIK / İZMİR

Saat : 1:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karadere ( Koru Karadere Köyü İç Yolu Karadere Köyü Dereboyu Camiönü )

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Halkapınar ( Mürselpaşa Blv. Şehitler Cd. 1558. Sk. )

Mersinli ( 1580/1. Sk. 1592. Sk. 2801. Sk. 2802. Sk. 2803. Sk. 2804. Sk. Emrah Ortakaya Parkı 2805. Sk. 2806. Sk. 1578. Sk. 2817 2807. Sk. 2808. Sk. 2809. Sk. 2810. Sk. 2811. Sk. 2812. Sk. 2813. Sk. 2814. Sk. 2816. Sk. )

İzmir Barosu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili delil karartma şüphesinde! İzmir Barosu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili delil karartma şüphesinde!

Çınarlı ( 1561 2800. Sk. 1589. Sk. )

Umurbey

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kılıç Reis ( 356. Sk. Şükrü Saraçoğlu Cd. ŞEHİT KEMAL KESER İnönü Cd. 304. Sk. 300. Sk. )

Altıntaş ( İnönü )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Keler

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cevizalan

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cevizalan

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cevizalan

Kutlubeyler

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Karabekir ( 6900/1 6905 6903 6902. Sk. 6901/1. Sk. 6901. Sk. 6900/3 Sk. 6700. Sk. 6916/1 Sk. Bağcılar Sk. Barbaros Sk. BEKİR SAYDAM Beyazıt Cd. Coşkun Sk. DİYARBAKIR Ertuğrul Gazi Sk. Eşref Bitlis Cd. Fatih 2. Mehmed Cd. Fulya Sk. Gaffar Okan Cd. 6900/2 Gürcan Barın Sk. GÜRSEL Hoca Ahmet Yesevi Sk. 6923 6907/2 NİL 6900/7 Sk. 6905/8 Sk. 6900/6 I. İNÖNÜ Bahçeli Sk. Alparslan Sk. 6921 Sk. 6919. Sk. 6918. Sk. 6916. Sk. )

Pancar ( Ayfer Durgut Cd. Gaziler Sk. Göl Sk. Kışlalı Sk. Sanayi Dükkanları Sk. Uğur Mumcu Sk. SELİM Şehit Erdinç Tekirli Cd. )

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntaş ( Sakız Sk. YASEMİN LALE ESEN AHMET BESİM UYAL BAHAR ZAFER )

Sıra ( KİŞNİŞ KASIMPATI GÜNEBAKAN HERCAİ MANOLYA AVCAR )

Editör: Engin Keskin