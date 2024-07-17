İzmir'de 17 Temmuz'da 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 12:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adalet ( 2132/4. Sk. 2132/3. Sk. 2132/2. Sk. 2132/1. Sk. 2132 1594/7. Sk. 1594/26. Sk. 1594/25. Sk. 1594/19. Sk. 1586/17. Sk. MANAS )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçenger ( Akçenger Köyü Yolu Akçenger )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belenbaşı ( 3011. Sk. 3014. Sk. 3015/2 Sk. 3015/3 Sk. 3010. Sk. 3015. Sk. 3016. Sk. 3017. Sk. Belen Cd. Gonca Yörük Cd. Hürriyet Cd. 3016/1 Sk. )
Kırklar ( Karatekeli Cd. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 5:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ildır ( 37218. Sk. 37216. Sk. 37213. Sk. 37211. Sk. 37210/1 Sk. 37210. Sk. 37208. Sk. 37207. Sk. 37202. Sk. 37201. Sk. 37200. Sk. 27000. Sk. )
Germiyan
Şifne ( 6353. Sk. 6149. Sk. 6420/1 SK )
Reisdere ( 6151. Sk. 6147/2. Sk. 6147/1. Sk. 6120. Sk. 6119/5. Sk. 6119/4. Sk. 6119/3. Sk. 6119/2. Sk. 6119/1. Sk. 6078/4. Sk. 6078/3. Sk. 6078/2. Sk. 6078/1. Sk. 6078. Sk. 6075/3. Sk. 6075/2. Sk. 6075/1. Sk. 6069. Sk. 6064/2. Sk. 6064/1. Sk. 6064. Sk. 6002. Sk. 6078/5 6149/1 6149/2 )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( AYIBALIĞI 525 Karaburun Yolu 44. Sk. MORDOĞAN KÜME EVLER FAKÜLTE 101 MORDOĞAN CUMHURİYET )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Yeni ( Bağyurdu İzmir 7000. Sk. 8 Eylül Kurtuluş Mısırlı Çavuşoğlu Ünveren BAĞYURDU İZMİR 8 EYLÜL KURTULUŞ Bahçelievler Sk. Demirci Mehmet Sk. Değirmencioğlu Sk. Doğan Emin Erol Cd. Gardelya Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Hasan Tahsin Kahyalar Kumru Meltem Menderes Cd. Mimoza Sk. Mısırlı Sk. Ova Parsa Saka Saka Sk. Saraçoğlu Cd. Saraçoğlu Sk. Selçuk Kestaneli Bağlar )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşildere ( KAZALLI Kazallı )
Çatak
KINIK / İZMİR
Saat : 1:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karadere ( Koru Karadere Köyü İç Yolu Karadere Köyü Dereboyu Camiönü )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Halkapınar ( Mürselpaşa Blv. Şehitler Cd. 1558. Sk. )
Mersinli ( 1580/1. Sk. 1592. Sk. 2801. Sk. 2802. Sk. 2803. Sk. 2804. Sk. Emrah Ortakaya Parkı 2805. Sk. 2806. Sk. 1578. Sk. 2817 2807. Sk. 2808. Sk. 2809. Sk. 2810. Sk. 2811. Sk. 2812. Sk. 2813. Sk. 2814. Sk. 2816. Sk. )
Çınarlı ( 1561 2800. Sk. 1589. Sk. )
Umurbey
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kılıç Reis ( 356. Sk. Şükrü Saraçoğlu Cd. ŞEHİT KEMAL KESER İnönü Cd. 304. Sk. 300. Sk. )
Altıntaş ( İnönü )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Keler
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cevizalan
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cevizalan
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cevizalan
Kutlubeyler
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Karabekir ( 6900/1 6905 6903 6902. Sk. 6901/1. Sk. 6901. Sk. 6900/3 Sk. 6700. Sk. 6916/1 Sk. Bağcılar Sk. Barbaros Sk. BEKİR SAYDAM Beyazıt Cd. Coşkun Sk. DİYARBAKIR Ertuğrul Gazi Sk. Eşref Bitlis Cd. Fatih 2. Mehmed Cd. Fulya Sk. Gaffar Okan Cd. 6900/2 Gürcan Barın Sk. GÜRSEL Hoca Ahmet Yesevi Sk. 6923 6907/2 NİL 6900/7 Sk. 6905/8 Sk. 6900/6 I. İNÖNÜ Bahçeli Sk. Alparslan Sk. 6921 Sk. 6919. Sk. 6918. Sk. 6916. Sk. )
Pancar ( Ayfer Durgut Cd. Gaziler Sk. Göl Sk. Kışlalı Sk. Sanayi Dükkanları Sk. Uğur Mumcu Sk. SELİM Şehit Erdinç Tekirli Cd. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıntaş ( Sakız Sk. YASEMİN LALE ESEN AHMET BESİM UYAL BAHAR ZAFER )
Sıra ( KİŞNİŞ KASIMPATI GÜNEBAKAN HERCAİ MANOLYA AVCAR )