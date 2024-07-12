Efes Selçuk’ta, 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla büyük bir coşku içinde başladı. Açılış korteji, İstasyon Meydanı’nda sona ererken, ödül törenine geçildi. Törene Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, tiyatro oyuncuları Tamer Levent, Orhan Aydın ve birçok tiyatrosever katıldı.

İzmir, kültür ve sanatla anılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, törende yaptığı konuşmada, Efes Selçuk’un 100 antik tiyatrodan birine ev sahipliği yapmasının 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması’nın burada düzenlenmesini anlamlı kıldığını belirtti. Okyay, “Bundan sonra İzmir tiyatroyla, kültürle ve sanatla daha çok anılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bunun için söz veriyoruz” dedi.

İlham veren kent

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kentin 8600 yıllık tarihinde tiyatronun doğuşuna tanıklık ettiğini vurguladı. “Efes Selçuk’ta yetişen her çocuk sanatla, kültürle ve müzikle büyür. Biz o yüzden Efes Selçuk’a İlham Veren Kent deriz” dedi. Sanatın dostluk ve kardeşliği simgelediğini belirten Sengel, “Sanatla, barışla, kardeşçe ve dostça geleceğe adım atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tiyatro emekçilerine anlamlı ödüller

Yenikapı Tiyatrosu’nun kurucusu olduğu Türkiye Tiyatro Buluşması’nın ödül töreninde, bu yıl 14 sanatçı ödüllendirildi. Ödül alanlar arasında Tamer Levent, Tomris Çetinel, İzmir Atatürk Lisesi Tiyatro Topluluğu, Mevzu Tiyatro Topluluğu, Tiyatro Gazetesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu, Diego D’Attilio, Johannes Schaffer, Sofia Kapsourou, Filiz Ceritoğlu Sengel, Kazım Kızıl, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz yer aldı.

Buluşmanın ilk günü Kozmonot konseriyle sona ererken, 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması 14 Temmuz’a kadar söyleşiler, atölyeler ve tiyatro oyunlarıyla devam edecek.