İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi ve genç dansçı Duru Basut, Makedonya’da düzenlenen Uluslararası Dans Yarışması’nda elde ettiği üç birincilikle büyük bir başarıya imza attı.

Çocukluk hayalinden uluslararası zaferlere

Henüz 4 yaşında keşfedilen dans yeteneğiyle başlayan Duru Basut’un başarı hikâyesi, yıllar süren özverili çalışmalarla uluslararası alanda yankı buldu. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Basut, Makedonya’da düzenlenen "Stage 2024" Dans Yarışması’nda bale kategorisinde solo, trio ve grup dallarında birinci olarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

"Hazırdım ve kendime güveniyordum"

Makedonya’daki yarışma öncesinde yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini ifade eden Basut, duygularını şu sözlerle paylaştı: “Yarışmaya çok iyi hazırlandım ve kendime güveniyordum. Salona adım attığımda başaracağımı hissettim. Makedonya’dan üç madalya ile dönmek benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi oldu.”

Türkiye’den dünyaya yükselen bir yıldız

Basut, daha önceki yıllarda da ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etti. 2022’de Makedonya’da Avrupa ikinciliği, 2023’te Belçika’da Dünya Dans Şampiyonası’nda dördüncülük kazanan genç dansçı, bu yıl uluslararası alandaki ilk birinciliğini Makedonya’da gerçekleştirdi. Farklı ülkelerden 20 ekibin katıldığı yarışmada solo birinciliğin yanı sıra grup ve trio kategorilerinde de birincilik elde etti.

Kendi tasarımlarıyla şampiyonluk

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde sanat bursuyla eğitim alan Basut, eğitimle dansı bir arada sürdürüyor. Dans kıyafetlerini kendisinin tasarlamayı hedefleyen Basut, gelecekteki planlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kendi tasarladığım kıyafetlerle şampiyonalara katılmayı hayal ediyorum. Umarım bu hedefime ulaşır, nice birincilikler kazanırım.”