Lamine Yamal, İngiltere maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkarak EURO 2024'te finalde forma giyen en genç futbolcu oldu. 17 yaşındaki Yamal, EURO 2016 finalinde Portekiz formasıyla sahaya çıkan Renato Sanches'in rekorunu geride bıraktı. Ayrıca, Yamal, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası büyük organizasyonlarda finalde forma giyen en genç oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor. Dünya Kupası'nda bu rekor, Brezilyalı efsane Pele'ye aitti; Pele, 1958'de 17 yaşında İsveç'e karşı finalde forma giymişti ve finaldeki performansıyla tarihe geçmişti.

Editör: Mehrican Candemir