Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Sarp Ege Çakır, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü ifadeye alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kaza, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Ali Rıza Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Sarp Ege Çakır’ın kullandığı 45 ANF 135 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken, park etmek isteyen Ata Ö. idaresindeki 45 AKJ 767 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, park halindeki 45 ACF 261 plakalı otomobile de çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Sarp Ege Çakır ambulansla Manisa’daki hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ata Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın nedenleri ve sorumluların tespiti için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü ve kazanın ardından trafik düzenlemeleri yapıldığı bildirildi.