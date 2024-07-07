Yasemin Ilıcalı'nın 17 yaşına bastığı bu özel günde, annesinin paylaştığı fotoğraf takipçilerin büyük ilgisini çekti.

Zeynep Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim güzel kızım. Hayatın bana verdiği en güzel hediyelerden birisin. Seni o kadar çok seviyorum ki anne olduğunda anlayacaksın. İyi ki doğdun prensesim… Yüzün hep gülsün, kimse seni üzmesin hep mutlu ol Yaseminim. 7.7.7" sözlerine yer verdi. Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ancak, Yasemin Ilıcalı'nın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Birçok takipçi, genç kızın görünümünde belirgin farklılıklar olduğunu fark ederek çeşitli yorumlarda bulundu. "Bu yaşta neden silikon, değişime erken başlamış" gibi eleştiriler, paylaşılan fotoğrafın altına yazıldı. Bazı takipçiler ise Yasemin'in güzelliğini övdü ve doğum günü dileklerinde bulundu.