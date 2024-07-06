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Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda İ.D.'yi saklandığı mutfak dolabında buldu. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Polisin detaylı çalışması sonucunda, İ.D. şaşırtıcı bir şekilde mutfak dolabında bulundu. Hükümlü, hemen cezaevine gönderildi.

Kayseri 'de yol kesmek suretiyle yağma suçundan 17 yıl hapis ceza sı bulunan İ.D. (27), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla saklandığı mutfak dolabı nda yakalandı.

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