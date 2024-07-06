Kayseri'de yol kesmek suretiyle yağma suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan İ.D. (27), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla saklandığı mutfak dolabında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, firarinin izini sürdü. Yoğun çabalar sonucunda İ.D.'nin bulunduğu adres tespit edildi.
Mutfak dolabında saklandı
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda İ.D.'yi saklandığı mutfak dolabında buldu. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Polisin detaylı çalışması sonucunda, İ.D. şaşırtıcı bir şekilde mutfak dolabında bulundu. Hükümlü, hemen cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi