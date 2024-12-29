İzmir’de, çeşitli suçlardan dolayı hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ö. (30), Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında yakalandı.

Şüpheli durdurulunca suçlar ortaya çıktı

Konak ilçesinde yapılan rutin denetimler sırasında şüpheli görülen bir kişi polis tarafından durduruldu. Yapılan sorgulamalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve yaralama gibi suçlardan aranan M.A.Ö. olduğu tespit edildi. 17 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

M.A.Ö.’nün emniyetteki işlemleri devam ederken, arandığı suçlarla ilgili soruşturma da sürüyor.