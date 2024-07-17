Antalya'da, 220 suç kaydı ve 177 dosyadan aranması bulunan S.Y. isimli şahıs, JASAT ve ilçe jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon, kentin güvenliği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Operasyonun detayları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube JASAT Timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, S.Y. isimli şahsı gözaltına aldı. S.Y.'nin 220 adet suç kaydı ve 177 ayrı dosyadan aranıyor olması, operasyonun önemini artırıyor.