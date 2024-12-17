Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıkları için yeni ücret tarifelerini açıkladı Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıkları için yeni ücret tarifelerini açıkladı

Denizli'de 18 Aralık Çarşamba günü hava durumu, sisli ve puslu havanın ardından az bulutlu geçecek; sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında değişecek. Rüzgarın ise 6 ile 18 km/sa arasında esmesi bekleniyor.

  • Gece (24.00 - 03.00): Puslu, sıcaklık 8°C, nem %57, rüzgar hızı 6 km/sa.
  • Sabah (03.00 - 06.00): Sisli, sıcaklık 7°C, nem %61, rüzgar hızı 10 km/sa.
  • Öğle (06.00 - 09.00): Puslu, sıcaklık 7°C, nem %63, rüzgar hızı 11 km/sa.
  • Geçiş (09.00 - 12.00): Az Bulutlu, sıcaklık 11°C, nem %49, rüzgar hızı 17 km/sa.
  • Öğleden Sonra (12.00 - 15.00): Az Bulutlu, sıcaklık 14°C, nem %45, rüzgar hızı 18 km/sa.
  • Akşam (15.00 - 18.00): Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°C, nem %64, rüzgar hızı 16 km/sa.
  • Gece (18.00 - 21.00): Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°C, nem %68, rüzgar hızı 14 km/sa.
  • Gece (21.00 - 24.00): Az Bulutlu, sıcaklık 9°C, nem %66, rüzgar hızı 13 km/sa.

Genel durum

  • En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık 15°C.
  • Rüzgar yönü: Genel olarak batı yönünden.
  • Ortalama sıcaklık: 11,2°C.
  • Uç sıcaklık aralığı: -3,8°C ile 18°C arasında.

18 Aralık 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ