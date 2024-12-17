Denizli'de 18 Aralık Çarşamba günü hava durumu, sisli ve puslu havanın ardından az bulutlu geçecek; sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında değişecek. Rüzgarın ise 6 ile 18 km/sa arasında esmesi bekleniyor.

Gece (24.00 - 03.00): Puslu, sıcaklık 8°C, nem %57, rüzgar hızı 6 km/sa.

Sabah (03.00 - 06.00): Sisli, sıcaklık 7°C, nem %61, rüzgar hızı 10 km/sa.

Öğle (06.00 - 09.00): Puslu, sıcaklık 7°C, nem %63, rüzgar hızı 11 km/sa.

Geçiş (09.00 - 12.00): Az Bulutlu, sıcaklık 11°C, nem %49, rüzgar hızı 17 km/sa.

Öğleden Sonra (12.00 - 15.00): Az Bulutlu, sıcaklık 14°C, nem %45, rüzgar hızı 18 km/sa.

Akşam (15.00 - 18.00): Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°C, nem %64, rüzgar hızı 16 km/sa.

Gece (18.00 - 21.00): Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°C, nem %68, rüzgar hızı 14 km/sa.

Gece (21.00 - 24.00): Az Bulutlu, sıcaklık 9°C, nem %66, rüzgar hızı 13 km/sa.

Genel durum

En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık 15°C.

Rüzgar yönü: Genel olarak batı yönünden.

Ortalama sıcaklık: 11,2°C.

Uç sıcaklık aralığı: -3,8°C ile 18°C arasında.

18 Aralık 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.