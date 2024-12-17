Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kütahya Merkez’e bağlı Ağızören Köyü'nde elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Kesinti, 18 Aralık 2024 Çarşamba günü sabah saat 09.00’da başlayıp aynı gün 12.00’de sona erecek.
Kesintiden Etkilenecek Bölge
- Merkez - İshak Seydi Mahallesi: Kıran Sokak
(Kesinti sadece Ağızören Köyü’nü kapsayacak.)
Yetkililer, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması durumunda, elektrik enerjisinin ilan edilen bitiş saatinden önce verileceğini belirtti. Vatandaşların kesintiden etkilenmemesi için gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.
Bilgi ve İletişim
Kesintiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin çağrı merkezi ya da resmi internet sitesinden destek alabilirler.
Kaynak: Haber Merkezi