18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzine 1 TL indirim yapılması bekleniyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi.

Benzin ve motorin fiyatları, döviz kuru ile brent petrol fiyatlarındaki değişimlere paralel olarak yeniden gündeme geldi. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş, rafineri çıkış fiyatlarını etkiledi. Bu nedenle 18 Ekim itibarıyla pompa satış fiyatlarında indirimin yansıtılması öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (17 Ekim 2025 Cuma itibarıyla)

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehir ve bölge bazında küçük farklılıklar gösterebiliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için 17 Ekim Cuma günü geçerli güncel fiyat listesi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,18 TL

Motorin: 53,27 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,00 TL

Motorin: 53,13 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 53,03 TL

Motorin: 54,29 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 53,35 TL

Motorin: 54,61 TL

LPG: 27,53 TL

Akaryakıt fiyatlarını belirleyen unsurlar neler?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatı, döviz kuru, vergi oranları (ÖTV ve KDV) ile rafineri fiyatları üzerinden hesaplanıyor.

Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşmesi veya Türk Lirası’nın değer kazanması, akaryakıt fiyatlarında indirim olarak yansıyabiliyor.

Enerji piyasası uzmanları, son dönemde brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşün iç piyasaya gecikmeli yansıdığını belirtiyor.

Benzinde beklenen indirimin ardından, motorin fiyatlarında da önümüzdeki hafta benzer bir indirim olasılığı bulunuyor.