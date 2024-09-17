Denizli'de 18 Eylül Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 18°C ile 31°C arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca nem oranı %18 ile %56 arasında dalgalanacak, rüzgar ise saatte ortalama 36 km hızla esmesi öngörülüyor.

18 Eylül Çarşamba:

Sıcaklık

Tahmin Edilen Sıcaklıklar: En Düşük: 18°C En Yüksek: 31°C



Nem

Tahmin Edilen Nem Oranı: En Düşük: %18 En Yüksek: %56

En Düşük: %7,8 En Yüksek: %30,2



Rüzgar

Tahmin Edilen Rüzgar: Yön: Batı Hız: 36 km/sa



18 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.