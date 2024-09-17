Denizli'de 18 Eylül Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 18°C ile 31°C arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca nem oranı %18 ile %56 arasında dalgalanacak, rüzgar ise saatte ortalama 36 km hızla esmesi öngörülüyor.

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18 Eylül Çarşamba:

Sıcaklık

  • Tahmin Edilen Sıcaklıklar:

    • En Düşük: 18°C
    • En Yüksek: 31°C

Nem

  • Tahmin Edilen Nem Oranı:

    • En Düşük: %18
    • En Yüksek: %56
    • En Düşük: %7,8
    • En Yüksek: %30,2

Rüzgar

  • Tahmin Edilen Rüzgar:

    • Yön: Batı
    • Hız: 36 km/sa

18 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ