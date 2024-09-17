Denizli'de 18 Eylül Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 18°C ile 31°C arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca nem oranı %18 ile %56 arasında dalgalanacak, rüzgar ise saatte ortalama 36 km hızla esmesi öngörülüyor.
18 Eylül Çarşamba:
Sıcaklık
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Tahmin Edilen Sıcaklıklar:
- En Düşük: 18°C
- En Yüksek: 31°C
Nem
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Tahmin Edilen Nem Oranı:
- En Düşük: %18
- En Yüksek: %56
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- En Düşük: %7,8
- En Yüksek: %30,2
Rüzgar
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Tahmin Edilen Rüzgar:
- Yön: Batı
- Hız: 36 km/sa
18 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ