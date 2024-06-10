İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Özel Bankacılığın, golf sporunu yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "18. Geleneksel Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası" Mustafa Vehbi Koç Golf Sahası'nda düzenlendi.

Şirketten yapılan açıkalmaya göre, Golf camiasının tanınmış simalarını bir araya getiren özel turnuvada, Gross Birincileri kadınlarda Zeynep Çelikoğlu, erkeklerde ise Selçuk Çetin oldu. Turnuvada derece almaya hak kazananlara ödülleri Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülgen, 18 yıldır düzenlenen turnuvanın, yıllar içerisinde bir geleneğe dönüştüğünü ve Yapı Kredi olarak kuruldukları günden bu yana kültür sanata olan desteklerinin yanı sıra spor dünyasını da desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Ülgen bu kapsamda 18 yıldır ara vermeden Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'nı düzenlediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankamızın 80'inci yılını kutladığımız bu yılda da golf sporunu desteklemekten ve sporcularımıza ödüllerini takdim etmekten dolayı çok mutluyum. Bu sene turnuvamız ilk kez Mustafa Vehbi Koç Golf Sahası'nda düzenledi. 2016 da aramızdan ayrılan ülkemizin en önemli değerlerinden merhum Mustafa Vehbi Koç'un hayalinde dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a hak ettiği güzellikte bir golf sahası kazandırmak vardı. Bugün burada Mustafa Bey'in hayalinin gerçekleştiğini görmekten dolayı da çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Ayrıca, ülkemizde golf sporunun gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan İstanbul Golf Kulübü olmak üzere turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese de teşekkür ederim."

- Erkekler A Kategorisi'nde zirvedeki isim Selçuk Çetin oldu

Turnuvada Kadınlar A Kategorisi'nin birincisi Merve Sarıgöl olurken, ikinciliği Zeynep Çelikoğlu, üçüncülüğü ise Elif Koraltan elde etti. Zeynep Aksu Dalbeler Kadınlar B kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, Ulya Duran ikinci, Deniz Başpınar ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler A Kategorisi'nde zirvedeki isim Selçuk Çetin oldu. Selim Alp ikinci, Ahmet Küçük ise üçüncü sırayı elde etti. Murat Erdoğan Erkekler B Kategorisi’nde birinciliğe ulaşırken, Muhittin Erdem Bekler ikinci, Cavit Özyardımcı üçüncü oldu. Erkekler C kategorisinde ise Kamuran Başoğlu birinci, Cengiz Biber ikinci, Mehmet Kılavuz üçüncü sırada yer aldı.

Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'nın "Özel Ödüller" kategorisinde ise Mürvet Ulya Duran, Kadınlar En Uzun Vuruş'u kaydetti. Erkekler En Uzun Vuruş Ödülü'nü ise Anıl Tetik aldı. Bayrağa En Yakın Vuruş'a Efe Rıza Zorlu imza atarken, Bayrağa En Yakın 2'inci Vuruş Ödülü'nü de Nuri Doğru elde etti.