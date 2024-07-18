Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan son zam düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemenin emeklilerin refahını artırmayı hedeflediğini belirterek, yasal düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu.

Yeni düzenleme sonucunda emeklilerin maaşı 12.500 TL'ye çıkarıldı

Türkiye'de emeklileri yakından ilgilendiren zam düzenlemesi sonrası, en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme ile kök maaşı 8.020 TL'nin altında olan 1,8 milyon emeklinin maaşı 10.000 TL'de sabit kalmıştı. Yapılan düzenleme sonucunda bu emeklilerin maaşı da 2.500 TL artırılarak 12.500 TL'ye çıkarıldı.

Bakan Işıkhan açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemenin Türkiye'nin emektarı olan değerli emeklilerin refahını artırmayı ve sosyal haklarını genişletmeyi amaçladığını belirtti. Bakan Işıkhan, "Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu düzenleme ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de yeni maaş tabloları belirlendi. SSK'lılar her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise 25-28'i arasında maaşlarını alacaklar. En düşük emekli maaşı düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için oluşan maaş farkları daha sonra ödenecek ve Ağustos ayı başında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Dul ve yetim maaşları da düzenlemeden etkilendi

Dul ve yetim maaşları da bu düzenlemeden etkilendi. Hissesi yüzde 75 olanlar için maaş 9.375 TL, yüzde 50 olanlar için 6.250 TL, yüzde 25 olanlar için ise 3.125 TL olarak belirlendi. Yüksek maaş alan dul ve yetimler ise mevcut maaşlarını almaya devam edecekler.