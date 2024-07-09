Emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından %24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olan ve zamlı maaşı 10 bin liranın altında kalan 1,8 milyon emekli için ek düzenlemeler gündemde.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı, 2024 yılının başında 7.500 liradan 10.000 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayında yapılan zam kök maaşlara uygulandığından, birçok emeklinin maaşı bu sınırın altında kaldı. AK Parti, en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 12.000 liraya çıkarılması gündemde.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşları, SSK'lı emekliler için her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular için ise her ayın 25-28 arasında ödenecek.

4A SSK emekli maaşı ödeme günleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında

Bağ-Kur maaş ödeme günleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: Ayın 28'inde

Emekli zammıyla ilgili kritik açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çelik, "Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Emekliler ne bekliyor?

En düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler, 3,8 milyon emeklinin kök maaşı en düşük emekli aylığı olan 10.000 liranın altında kalan 1,8 milyon emekliyi doğrudan etkileyecek. Yapılacak artışla maaşların 12.000 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor. Resmi açıklama gelmemiş olsa da ilerleyen günlerde en düşük emekli maaşının netleşmesi bekleniyor.