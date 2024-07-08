Türkiye'de memur ve emeklilerin maaşlarında yapılacak zam, en düşük emekli maaşları için yeni bir düzenlemenin tartışmalarını beraberinde getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayı itibarıyla yüzde 24,73 oranında zam alacakken, kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ek düzenleme çalışmaları hız kazandı.

Yapılan zam oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Temmuz ayı itibarıyla yüzde 24,73 oranında artacak. Ancak bazı emeklilerin kök maaşı bu artışa rağmen hâlâ 10 bin TL'nin altında kalacak. Bu durumda olan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme ihtiyacı doğdu.

En düşük emekli maaşı ne olacak?

AK Parti yetkilileri, en düşük emekli maaşlarını belirlemede kullanılan rakamda düzenleme yapılması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Henüz net bir rakam veya detaylı bir planlama açıklanmamakla birlikte, kök maaşı düşük olan emeklilerin durumunun gözden geçirileceği belirtiliyor.