Ürün fiyatlarındaki değişim nedeniyle 18 Ocak 2025 Cuma günü itibariyle benzine 80 krş zam yapılması öngörülürken, motorin fiyatında 16 Ocak 2025 Perşembe günü için 1.66 TL zam beklentisi bulunuyor.

Benzin fiyatına 80 Krş zam

Benzin ürününde yapılan fiyat değerlendirmelerine göre, 18 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren pompa satış fiyatlarında 80 krş zam yapılması bekleniyor. Bu değişimle birlikte benzinin satış fiyatı artacak.

Motorin fiyatına 1.66 TL zam

Motorin ürününde ise 16 Ocak 2025 Perşembe gününden geçerli olmak üzere tavsiye edilen pompa satış fiyatında 1.66 TL zam öngörülüyor. Bu artış, motorin fiyatlarını etkileyerek pompa satış fiyatlarında değişiklik oluşturacak.