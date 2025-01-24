Bugün eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından ve Türkiye’de sosyal demokrat hareketin önemli isimlerinden İsmail Cem’in 18. ölüm yıldönümü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem’i “Sosyal demokrasinin saygın isimlerinden” biri olarak andı.

Peki İsmail Cem nereliydi? Siyasi kariyeri nasıl şekillenmişti? Hangi partilerde görev almış, hangi partileri kurmuştu?

İsmail Cem, Türk siyasetinin ve gazeteciliğinin iz bırakan isimlerinden biri olarak, özellikle Dışişleri Bakanlığı döneminde Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde önemli roller üstlendi. Aynı zamanda gazetecilik kariyerindeki başarısıyla da tanınan Cem, 2007 yılında hayata veda etti.

Gazeteciliği

15 Şubat 1940’ta İstanbul’da doğan İsmail Cem, 1959 yılında Robert Lisesi’nden, 1962 yılında ise Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1963 yılında gazeteciliğe adım atan Cem, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde önemli görevlerde bulundu.

TRT Genel Müdürlüğü döneminde (1974-1975), toplumsal ve kültürel yayınlara öncülük ederek, kamu yayıncılığına yeni bir soluk kazandırdı.

Siyasi kariyerinin başlangıcı

İsmail Cem, 1980’lerde sosyal demokrat hareketlerin içinde yer aldı ve 1987 genel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) milletvekili olarak Meclise girdi.

Erdal İnönü’ye karşı genel başkanlık yarışına giren Cem, partideki teorik yaklaşımlarıyla “Anadolu Solu” anlayışını geliştirdi.

1997 yılında başlayan Dışişleri Bakanlığı görevi, İsmail Cem’in uluslararası arenada en çok dikkat çeken dönemi oldu. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığını sağlaması (1999 Helsinki Zirvesi) ve Yunanistan ile ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda oynadığı rol, siyasi kariyerinin zirvesini oluşturdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile yakın dostluğu, iki ülke arasındaki barışçıl sürecin önemli bir sembolü hâline geldi.

Sosyal demokrat hareket ve Yeni Türkiye Partisi

İsmail Cem, 2002 yılında Demokratik Sol Parti’den (DSP) ayrılarak Yeni Türkiye Partisi’ni (YTP) kurdu.

Ancak YTP’nin beklenen ilgiyi görememesi üzerine, 2004 yılında partinin Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılması kararı alındı.

Elçin Cem ile evli olan İsmail Cem, iki çocuk babasıydı.

2006 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan Cem, 24 Ocak 2007’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Cenazesi, dostu Yorgo Papandreu’nun da katıldığı bir törenle Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

İsmail Cem’in siyasi ve kültürel mirası, 2010 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “İsmail Cem Televizyon Ödülleri” gibi etkinliklerle yaşatılmaktadır. Onun Türkiye-Yunanistan ilişkilerine katkıları, uluslararası alanda hâlâ bir örnek.