Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 18’ncisini düzenleyeceği Uluslararası Halk Dansları Festivali, “Şehirde Dans Var” sloganı ile bugün başladı. 12 ülkeden 392 dansçının katılacağı festival 27 Temmuz’a kadar sürecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 18.'sini düzenleyeceği Uluslararası Halk Dansları Festivali bugün başladı. Denizli Valiliği önünden düzenlenen kortej ile başlayan festivale 12 ülkeden 392 dansçı katılıyor. Yol boyunca dans gösterilerinin sergileneceği kortejin ardından gruplar saat 21.00’de Delikliçınar Meydanı’nda sahne alacak. Bir hafta boyunca, İncilipınar Parkı, Adalet Parkı, Yenişehir Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu ve KYK Amfi Tiyatro’nun yanı sıra Acıpayam, Serinhisar, Sarayköy, Buldan, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde de festival coşkusu doyasıya yaşanacak. Denizlililerin beğenisine sunulacak festivalin gala programı ise 27 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Festivale katılacak gruplar

27 Temmuz’a kadar Denizli’ye renk katacak festival programına katılacak gruplar şöyle: “KKTC, Hırvatistan, Arnavutluk, Polonya, Rusya, Kosova, Gürcistan, Kuzey Osetya, Dağıstan, Kuzey Makedonya, Kolombiya, Kuzeyin Uşakları (Ankara) ile ev sahibi Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Halk Dansları Topluluğu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Kulübü.”

Meydanlar kültür ve sanatla buluşuyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin kente ayrı bir güzellik getireceğini ifade etti. Festival heyecanını, “Şehirde Dans Var” sloganı ile kent merkezinin yanı sıra 6 ilçeye de taşıyacakları belirten Başkan Çavuşoğlu, “Bu güzel şehrin meydan, bulvar, cadde ve sokaklarını kültür ve sanatla buluşturmayı sürdürüyoruz. İnsanlarımızın yüzlerinin güldüğü, sevgi ve dayanışmayla bir arada olduğu bir Denizli için gayret ediyoruz. Festival coşkusunu hep beraber yaşamak için tüm hemşehrilerimi programlarımıza davet ediyorum” dedi

Festival Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 1 hafta boyunca ücretsiz olarak sunacağı festival programı şöyle:

21 Temmuz 2024 Pazar

Saat 21.00 Delikliçınar Meydanı

22 Temmuz 2024 Pazartesi

Saat 20.30 Acıpayam

Saat 21.30 Serinhisar

23 Temmuz 2024 Salı

Saat: 21.00 İncilipınar Parkı

Saat 21.30 KYK (Amfi Tiyatro)

24 Temmuz 2024 Çarşamba

Saat: 20.30 Sarayköy

Saat 21.30 Buldan

25 Temmuz 2024 Perşembe

Saat: 21.00 Yenişehir Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu

Saat 21.30 Adalet Parkı

26 Temmuz 2024 Cuma

Saat: 20.30 Bozkurt

Saat 21.00 Çardak

27 Temmuz 2024 Cumartesi

Saat: 21.00 Gala Programı, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi