18 Yaşındaki Zeynep Bastık’ı Görenler Inanamadı Bu Gerçekten O Mu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak sık sık takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Dün, takipçilerinin sorduğu soruları yanıtlayan Bastık, 18 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

"18 yaşına dönsen ne değiştirmek isterdin?"

Bastık, takipçisinden gelen "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?" sorusuna, "Saç rengimi" yanıtını verdi. Ardından, 18 yaşındaki halinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, Zeynep Bastık'ın sarıya boyattığı uzun saçlarının kısa bir modele dönüştüğünü ve farklı bir görünüme sahip olduğunu görmek mümkün.

Takipçileri şaşkın

Zeynep Bastık'ın 18 yaşındaki fotoğrafını gören takipçileri, "İnanamıyorum", "Ben tanıyamadım", "Şu an daha genç gözüküyorsun" gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.