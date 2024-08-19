İzmir'de 18 Ağustos'ta 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Katrancı
Karalar ( Karalar Köyü İç Yolu Karalar Merkez )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurtuluş ( Göçbeyli Yolu )
Ahmetbeyler
Yukarıkırıklar
Hamzalısüleymaniye ( Hamzali Sülemaniye )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dalyan ( 4007. Sk. 4037. Sk. 4041. Sk. 4045. Sk. )
Saat : 9:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dalyan ( 4034 )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Günaltay ( 4744. Sk. 4743. Sk. 4742. Sk. 4722. Sk. )
Saat : 12:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sevgi ( Eskiizmir 4625. Sk. )
Refet Bele ( Eski İzmir Cd. )
Saat : 15:30 - 18:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vatan ( 9072. Sk. 9074. Sk. 9076. Sk. 9077. Sk. 9078. Sk. 9079. Sk. 9082. Sk. 9082/1. Sk. 9082/2. Sk. 9084. Sk. 9085. Sk. 9086. Sk. 9088. Sk. 9090. Sk. 9092. Sk. 9093. Sk. 9098. Sk. Faruk Akar Karasu Cd. Kadir Aydın Sk. 9055. Sk. 9055/1. Sk. 9057. Sk. 9059. Sk. 9065. Sk. 9067. Sk. 9069. Sk. 9071. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( KARAMAN )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saçlı ( TÜTÜZLER ARPADERESİ )
KINIK / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni ( İSMET İNÖNÜ Karakol ATATÜRK ŞEHİT HALİL BALYA )
Saat : 12:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aşağı ( Mektebi Rüştiye Okul Yanı Çarşı Camii )
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( ATATÜRK )
Yeni ( EVREN )
KONAK / İZMİR
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. )
Saat : 8:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1488. Sk. 1484. Sk. Mahmut Esat Bozkurt Cd. 1461. Sk. 1455. Sk. 1483. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gölcük ( 435. Sk. 436. Sk. Turgut Özal Blv. )
Irmak ( 528. Sk. 553. Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. 547. Sk. 549. Sk. 550. Sk. )
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Irmak ( 9523. Sk. 549. Sk. 554. Sk. 555. Sk. 9515. Sk. 9517. Sk. 9518. Sk. 9521. Sk. 9522. Sk. 548/1. Sk. 552. Sk. Cumhuriyet Cd. 9525. Sk. 9524. Sk. 551. Sk. 553. Sk. 552 528. Sk. )
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Camiikebir ( 313 )
Musabey ( 1610/1 )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mermerli ( BÜLENT ECEVİT ZİYA GÖKALP 1401. Sk. 1413/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kasımpaşa ( DİYEM KAHYA )
Tülbentli ( 1534 İlhami Gürsoy )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çayır
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Beyler ( Geyikler Beyler Köyü İç Yolu Beyler Köyü Beyler Cd. )
Turabiye
Çolak İbrahim Bey ( Beyler Köy Yolu )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
TORBALI / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelievler ( Adalet Cd. Çilek Sk. ZAFER Karaca Sk. Ceylan Sk. Bağımsızlık Cd. 424. Sk. 423. Sk. 422 İZMİR AYDIN adalet )
Fevzi Çakmak ( 8153 Sk. 8151 8104 Sk. 8102.Sk. 22/3 8108 Sk. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 135 Sk. Ahmet Adaman Cd. KOCA MİMAR SİNAN Zeki Öztaş Cd. 122 120 Sk. 133 Sk. 114 116 118 Sk. 124. Sk. 125. Sk. 129/1. Sk. 118/1 )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( 3055. Sk. 3028. Sk. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( 3059. Sk. UĞUR MUMCU )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( UĞUR MUMCU 3024. Sk. Mithatpaşa Cd. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( SADIK İLERİ )
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uzunkuyu ( İzmir Çeşme Yolu KIZIL ÇAM 7652 7650 7520 ATATÜRK Bağlar Sk. 7521 ARDIÇ İSTİKLAL Kuşalan Ondört Eylül Cd. 7501 7502 İnönü Cd. )
Zeytinler ( 7604 7602 )
Zeytineli ( SAHİL NARLIKUYU ŞAHİN BAYHAN CUMHURİYET )