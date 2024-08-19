İzmir'de 18 Ağustos'ta 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Katrancı

Karalar ( Karalar Köyü İç Yolu Karalar Merkez )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kurtuluş ( Göçbeyli Yolu )

Ahmetbeyler

Yukarıkırıklar

Hamzalısüleymaniye ( Hamzali Sülemaniye )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 9:30 - 13:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dalyan ( 4007. Sk. 4037. Sk. 4041. Sk. 4045. Sk. )

Saat : 9:30 - 13:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dalyan ( 4034 )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Günaltay ( 4744. Sk. 4743. Sk. 4742. Sk. 4722. Sk. )

Saat : 12:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sevgi ( Eskiizmir 4625. Sk. )

Refet Bele ( Eski İzmir Cd. )

Saat : 15:30 - 18:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Vatan ( 9072. Sk. 9074. Sk. 9076. Sk. 9077. Sk. 9078. Sk. 9079. Sk. 9082. Sk. 9082/1. Sk. 9082/2. Sk. 9084. Sk. 9085. Sk. 9086. Sk. 9088. Sk. 9090. Sk. 9092. Sk. 9093. Sk. 9098. Sk. Faruk Akar Karasu Cd. Kadir Aydın Sk. 9055. Sk. 9055/1. Sk. 9057. Sk. 9059. Sk. 9065. Sk. 9067. Sk. 9069. Sk. 9071. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaman ( KARAMAN )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saçlı ( TÜTÜZLER ARPADERESİ )

KINIK / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeni ( İSMET İNÖNÜ Karakol ATATÜRK ŞEHİT HALİL BALYA )

Saat : 12:30 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aşağı ( Mektebi Rüştiye Okul Yanı Çarşı Camii )

Saat : 15:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fatih ( ATATÜRK )

Yeni ( EVREN )

KONAK / İZMİR

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. )

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. )

Saat : 8:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1488. Sk. 1484. Sk. Mahmut Esat Bozkurt Cd. 1461. Sk. 1455. Sk. 1483. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gölcük ( 435. Sk. 436. Sk. Turgut Özal Blv. )

Irmak ( 528. Sk. 553. Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. 547. Sk. 549. Sk. 550. Sk. )

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ali İsmail Korkmaz Parkı Güzelbahçe’de açılıyor Ali İsmail Korkmaz Parkı Güzelbahçe’de açılıyor

Irmak ( 9523. Sk. 549. Sk. 554. Sk. 555. Sk. 9515. Sk. 9517. Sk. 9518. Sk. 9521. Sk. 9522. Sk. 548/1. Sk. 552. Sk. Cumhuriyet Cd. 9525. Sk. 9524. Sk. 551. Sk. 553. Sk. 552 528. Sk. )

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Camiikebir ( 313 )

Musabey ( 1610/1 )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mermerli ( BÜLENT ECEVİT ZİYA GÖKALP 1401. Sk. 1413/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kasımpaşa ( DİYEM KAHYA )

Tülbentli ( 1534 İlhami Gürsoy )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çayır

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Beyler ( Geyikler Beyler Köyü İç Yolu Beyler Köyü Beyler Cd. )

Turabiye

Çolak İbrahim Bey ( Beyler Köy Yolu )

TİRE / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

TORBALI / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahçelievler ( Adalet Cd. Çilek Sk. ZAFER Karaca Sk. Ceylan Sk. Bağımsızlık Cd. 424. Sk. 423. Sk. 422 İZMİR AYDIN adalet )

Fevzi Çakmak ( 8153 Sk. 8151 8104 Sk. 8102.Sk. 22/3 8108 Sk. )

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 135 Sk. Ahmet Adaman Cd. KOCA MİMAR SİNAN Zeki Öztaş Cd. 122 120 Sk. 133 Sk. 114 116 118 Sk. 124. Sk. 125. Sk. 129/1. Sk. 118/1 )

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ertuğrul ( 3055. Sk. 3028. Sk. )

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ertuğrul ( 3059. Sk. UĞUR MUMCU )

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ertuğrul ( UĞUR MUMCU 3024. Sk. Mithatpaşa Cd. )

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ertuğrul ( SADIK İLERİ )

URLA / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Uzunkuyu ( İzmir Çeşme Yolu KIZIL ÇAM 7652 7650 7520 ATATÜRK Bağlar Sk. 7521 ARDIÇ İSTİKLAL Kuşalan Ondört Eylül Cd. 7501 7502 İnönü Cd. )

Zeytinler ( 7604 7602 )

Zeytineli ( SAHİL NARLIKUYU ŞAHİN BAYHAN CUMHURİYET )

Editör: Engin Keskin