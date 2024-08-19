Manisa 19 Ağustos Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? Manisa Belediyesi, resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi nerelerde olacak?

Manisa MASKİ'nin yapmış olduğu duyuruya göre Turgutlu'nun Atatürk Mahallesi ve Yunusemre'nin Hafsa Sultan Mahallesi'nde boru patlağı nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin ne kadar süreceği konusunda şu an için kesin bir bilgi bulunmuyor.

Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. MASKİ, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.

Su kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Su kesintisi durumunda günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için bazı önlemler almak gerekir. İşte su kesintisinden önce almanız gereken önlemler:

1. Su depolama

Su kesintisi öncesinde en temel önlem, suyunuzu depolamaktır. Banyo, mutfak ve tuvalet kullanımı için yeterli miktarda suyu temiz kaplarda biriktirin. Her aile bireyi için günlük ortalama 10-15 litre su depolamak, ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Su depolarken kapaklı kaplar kullanarak suyun kirlenmesini önleyin.

2. İhtiyaç önceliklerinizi belirleyin

Su kesintisi boyunca suyu nasıl kullanacağınızı önceden planlayın. Öncelikli ihtiyaçlar, içme suyu, yemek hazırlama ve hijyen olmalıdır. Çamaşır yıkama gibi daha az acil ihtiyaçlarınızı su kesintisi sonrası zamana bırakın.

3. Acil durum kitleri hazırlayın

Su kesintisi sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz diğer malzemeleri de hazır bulundurun. Bunlar arasında el dezenfektanı, ıslak mendil, hijyenik pedler ve su gerektirmeyen yiyecekler yer alabilir. Ayrıca, kesintinin uzun sürebileceği durumlarda su filtreleri veya arıtma tabletleri bulundurmanız faydalı olacaktır.

Su kesildiğinde yapılması gerekenler

Su kesintisi başladığında, mevcut su kaynaklarınızı dikkatli bir şekilde yönetmelisiniz. İşte su kesildiğinde yapmanız gerekenler:

1. Suyu tasarruflu kullanın

Depoladığınız suyu en verimli şekilde kullanın. Bulaşıkları biriktirip toplu olarak yıkamak veya ellerinizi su akıtmak yerine sabunlayıp durulamak gibi yöntemlerle suyu tasarruflu kullanın. Ayrıca, tuvalet kullanımı sonrası sadece gerekli durumlarda sifon çekin.

2. Temizlik ihtiyaçları

Su kesintisi sırasında el yıkama ve diğer hijyenik ihtiyaçlarınızı karşılamak için el dezenfektanı veya ıslak mendil kullanabilirsiniz. Bu ürünler su tasarrufu sağlar ve hijyenik koşulları korur.

3. Suya erişim için alternatif yöntemler

Eğer su kesintisi uzun sürecekse, MASKİ belirlediği su tankerleri gibi alternatif su kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, komşularınızla su paylaşımı yaparak su kaynaklarınızı genişletebilirsiniz.