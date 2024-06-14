İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü Sibergöz operasyonlarının 45'incisi bu kez 19 ilde düzenlendi. Operasyonlarda hesaplarında 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Sibergöz-45' operasyonunun detaylarını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda hesaplarında 63 milyon 500 bin lira işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemine girme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka ve kredi kartı ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1801478845775687866