Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 19 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemine girme suçlarına karışan şüphelilerin hesaplarında 63 milyon 500 bin liralık hareket tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla'da "SİBERGÖZ-45" operasyonları düzenlendi.

Kayseri

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli İzmir, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda, alışveriş siteleri üzerinden piyasa değerinin altında ilanlar vererek vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Antalya

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Afyonkarahisar, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden "yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" ilanları verip vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Mardin

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Mardin merkezli İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda, yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve vatandaşları mağdur eden 8 şüpheli yakalandı.

Sakarya ve Samsun

Sakarya ve Samsun İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Sakarya ve Samsun merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Yozgat, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, vatandaşların kişisel verilerini sorgu panelleri vasıtasıyla satışa sunan 13 şüpheli yakalandı.

Diğer iller

Ankara, Kocaeli, Manisa, Kırklareli, Balıkesir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu, çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan veya paylaşan 7 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile banka/kredi kartları ele geçirildi. Bu operasyonlarla suç gelirlerinin önüne geçilmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi hedefleniyor.