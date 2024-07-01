İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde 'nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik düzenlenen 'Sibergöz-48' operasyonlarında, hesaplarında 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca; Trabzon ve Aydın merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde 'Sibergöz-48' operasyonları düzenlendi. Hesaplarında 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunan 65 şüpheli yakalandı. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz yedi gün 24 saat görevlerinin başında."